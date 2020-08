"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 22 août, 4 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Allez-vous tenter votre chance pour remporter les 4 millions d'euros mis en jeu lors du tirage du Loto du samedi 22 août 2020 ? Il vous reste quelques heures avant de découvrir les résultats sur cette page.

Les plages se désemplissent petit à petit, les routes sont remplies d'automobilistes, la rentrée scolaire s'approche à grands pas… Il ne reste plus qu'une semaine de vacances scolaires, mais le Loto ne prend pas de congés. Samedi 22 août, le tirage du Loto met en jeu le jackpot de 4 millions d'euros. Une somme qui vaut bien un petit arrêt sur la route du retour à la maison, ou une pause entre deux baignades si vous faites partie des chanceux qui sont encore en vacances. Les résultats seront affichés sur cette page en début de soirée.

Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Pour tenter sa chance au Loto, rien de plus simple. Il suffit d'écrire six numéros. Pour les cinq premiers, le choix se fait sur une grille de 49 numéros. Enfin, un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Vous devez avoir tout bon pour toucher le jackpot : les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Quant au lieu du jeu, c'est à vous de décider. Certains optent pour leur buraliste, d'autres jouent sur leur ordinateur ou leur tablette.