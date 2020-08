"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 août 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont enfin tombés ! Avez-vous décroché la cagnotte de deux millions d'euros mise en jeu par ce tirage du Loto du mercredi 26 août ?

[Mis à jour le 26 août 2020 à 20h49] Vous n'êtes qu'à quelques secondes de savoir si une nouvelle vie va s'offrir à vous. Les résultats du Loto viennent enfin d'être dévoilés, avec son lot de promesses… et peut-être aussi de déceptions. Alors, votre grille du Loto vous a-t-elle porté chance ? Avez-vous trouvé la combinaison gagnante de ce tirage du Loto du mercredi 26 août ? Allez-vous au moins remporter 20 000 euros grâce au code qui vous a été attribué avec votre grille ? Le suspense touche à sa fin. Munissez-vous de votre reçu de Loto pour découvrir les résultats du Loto, le joker+ et les 10 codes gagnants à 20 000 euros.

Le tirage du Loto du 26 août 2020 :

4-13-31-40-45 et le numéro chance : 3 (pas de gagnant)

2nd tirage : 17-36-43-49-33

Que vous ayez gagné ou non, vous pouvez retenter votre chance au prochain tirage du Loto en vous rendant à nouveau chez votre buraliste. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également acheter et remplir votre grille pour ce tirage du Loto depuis le site Internet de la Française des jeux ou sur l'application mobile officielle. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, valider une grille multiple, qui vous permet de cocher plus de numéros, pour maximiser vos chances de trouver les bons résultats du Loto. Et pour 0,80 centimes d'euros supplémentaires, l'option 2nd tirage du Loto vous permettra de rejouer vos numéros, hors numéro chance. Attention, vous n'avez que jusqu'à 20h15 pour participer au tirage du Loto !