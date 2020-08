"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 28 août 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Vous êtes prêts à découvrir les résultats de l'Euromillions ? Que vous réserve ce tirage de l'Euromillions du vendredi 28 août ? C'est le moment de le savoir !

[Mis à jour le 28 août 2020 à 21h15] C'est le grand moment attendu par tous les joueurs à chaque nouveau tirage de l'Euromillions. La combinaison gagnante qui permettra peut-être à l'un d'entre vous de remporter les 140 millions d'euros mis en jeu par l'Euromillions ce vendredi 28 août vient enfin d'être dévoilée ! Votre grille comporte-t-elle les précieux numéros qui ont été tirés au sort ? Après avoir découvert le code My Million et son million d'euros, que l'un d'entre vous a peut-être décroché, voici tous les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 28 août 2020 :

7-12-16-17-31 et les numéros étoile : 7-9

code My Million : WF 229 9684 (Internet)

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous souhaitez participer au prochain tirage de l'Euromillions, mais ne savez pas comment jouer, voici un rapide rappel des règles de l'Euromillions. C'est très simple : pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour remporter le jackpot mis en jeu par le prochain tirage de l'Euromillions, si vous avez l'intégralité de la combinaison gagnante. Le prix unitaire d'une grille d'Euromillions est de 2,50€. Une modique somme qui vous permettra peut-être de trouver les bons résultats de l'Euromillions et donc de changer de vie !