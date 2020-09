"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 7 septembre 2020, 7 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Et si pour commencer la semaine vous deveniez millionnaire ? Faute d'idée révolutionnaire, le mieux pour cela est de tenter sa chance au tirage du Loto. Les résultats seront délivrés sur cette page, dans la soirée.

Un Français est parvenu à remporter les 157 millions d'euros mis en jeu mardi 1er septembre par la FDJ lors d'un tirage de l'Euromillions. Avec une chance sur plus de 139 millions de découvrir les résultats du jour, il semble que le karma des Français soit plutôt bon en ce moment. Alors, peut-être que ce lundi 7 septembre 2020 sera LE jour J de votre sacre, qui sait ? Sept millions d'euros sont proposés par la Française des jeux. Une belle somme pour un tirage du Loto, même si cette cagnotte est loin de pouvoir rivaliser avec celle de l'Euromillions du 1er septembre.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais au fait, qu'avait joué le grand vainqueur de la semaine dernière ? Pour gagner ce qui n'est autre que le troisième plus grand gain jamais remporté dans l'Hexagone, l'heureux élu avait parié sur les chiffres 4, 8, 10, 33, 46, et les deux numéros étoile 8 et 11. Des chiffres qui pourront peut-être vous inspirer pour la composition de votre combinaison du jour. À noter néanmoins qu'au Loto, les joueurs doivent sélectionner cinq chiffres, parmi ceux allant de 1 à 49, et un seul et unique N°Chance, parmi un sélection allant de 1 à 10. Il sera donc difficile de parier sur le 11 en tant que N°Chance ce lundi soir.