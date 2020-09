"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 26 septembre 2020 en direct"

RÉSULTATS LOTO - Aurez-vous la chance de gagner lors du tirage du Loto ce samedi 26 septembre 2020 ? Restez connectés pour découvrir les résultats…

[Mis à jour le samedi 26 septembre 2020 à 18h49] Vous avez toujours rêvé de devenir millionnaire ? Le tirage du Vous avez toujours rêvé de devenir millionnaire ? Le tirage du Loto de ce samedi 26 septembre 2020 vous offre cette opportunité, à condition d'avoir le flair… Pas moins de cinq millions d'euros sont proposés par la Française des jeux (FDJ) aujourd'hui. Alors, pour savoir si vous avez remporté le jackpot, rendez-vous sur cette page, comme tous les lundis, mercredis et samedis, aux alentours de 21 heures. Si vous souhaitez participer, c'est encore possible jusqu'à 20h15. En vous rendant chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux, n'hésitez pas à vous procurer une grille - cinq chiffres et un N° Chance - au prix de 2,20 euros. Vous n'aurez plus qu'à suivre votre instinct pour cocher les cases, et attendre les résultats.

Trouver la bonne combinaison n'est pas la seule façon de sortir gagnant du tirage du Loto. Vous avez également la possibilité de deviner un chiffre et le N° Chance, ou juste le N° Chance, et ainsi vous faire rembourser votre grille. Il existe 10 N° Chance, et si vous tombez sur le bon, le gain estimé est de 2,20 euros, ce qui correspond au montant de la grille classique. D'après France Soir, un joueur a une chance sur 19 068 840 de gagner le pactole. Toutefois, quelques astuces peuvent vous aider à y parvenir : puisque 70% des tirages du Loto sont composés de chiffres pairs et impairs. Comme le suggèrent nos confrères, il est donc sans doute intéressant de miser sur deux impairs et trois pairs, ou bien l'inverse.