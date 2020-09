"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 septembre 2020, 6 millions d'euros en jeu"

RÉSULTATS LOTO - Vous aurez peut-être la chance de remporter le tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2020 ! Pour le savoir, rendez-vous sur cette page, à l'heure des résultats.

C'est encore une très belle somme qui est en jeu aujourd'hui. La Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter pas moins de 6 millions d'euros, avec le tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2020. Et si vous n'avez pas tenté votre chance, il est encore temps, jusqu'à 20h15. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans un bureau de tabac ou bien sur le site de la Française des jeux, et d'acheter une grille au prix de 2,20 euros. Vous pourrez ensuite cocher les cases : cinq chiffres et un N° Chance. Puis, les résultats seront dévoilés aux alentours de 21 heures, notamment sur notre page, comme tous les lundis, mercredis et samedis.

Pour tenter de trouver la combinaison gagnante, vous pouvez choisir vos chiffres porte-bonheur, votre date de naissance ou d'autres événements marquants de votre vie. Mais sachez que certains chiffres ressortent plus souvent que d'autres. La Française des jeux a observé qu'entre le 4 novembre 2019 et le 27 mai 2020, six boules ont été tirées fréquemment. Il s'agit du 7, du 30 et du 45 (15 fois) ; du 10 et du 29 (14 fois) ; et du numéro 26 (13 fois). Concernant le N° Chance, 3 chiffres se sont démarqués : le 9 (14 fois), le 8 (12 fois) et le 4 (11 fois). Alors, à vous de jouer !