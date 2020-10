Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 octobre, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Allez-vous tenter votre chance pour remporter les 2 millions d'euros mis en jeu lors du tirage du Loto du mercredi 7 octobre 2020 ? Il vous reste quelques heures avant de découvrir les résultats sur cette page.

Mercredi 7 octobre 2020, le tirage du Loto met en jeu le jackpot de 2 millions d'euros. Pour tenter sa chance et peut-être devenir millionnaire, il faut vous rendre dans votre bureau de tabac ou sur le site de la Française des jeux et débourser 2,20 euros pour votre ticket. Il vous reste à choisir six numéros au total, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et un petit dernier, le numéro chance sur une grille de 10 chiffres. Il existe également une option second tirage, disponible en rajoutant 0,80 euros de plus.

Lundi 5 octobre, le Loto a déjà fait deux chanceux. Les deux joueurs ont trouvé les numéros gagnants et devront donc partager le jackpot. L'un d'eux se trouve dans les Hauts-de-Seine et l'autre en Savoie, ils auront chacun 4,5 millions d'euros. C'est la première fois cette année que le Loto est remporté par deux personnes à la fois, indique le site ticket-gagnant.com. Ces deux joueurs sont les 27e et 28e millionnaires de l'année grâce à la loterie. Le Savoyard victorieux est quant à lui le deuxième grand gagnant de la région en 2020.