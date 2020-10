"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Mercredi 7 octobre 2020, le tirage du Loto proposait un jackpot de 2 millions d'euros. Avez-vous tenté votre chance. Il est temps de découvrir les résultats.

Le tirage du Loto du mercredi 7 octobre 2020 :

17 - 30 - 6 - 49 - 19 et le N° Chance : 2 (Aucun gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 28 - 41 - 47 - 35 - 5

10 codes gagnants à 20 000€ : B 3875 5610 - E 5905 8114 - F 2633 7953 - F 6482 4242 - N 0235 7148 - N 7805 6042 - O 5304 8770 - O 7013 8440 - R 8789 6986 - T 0807 7398

Lundi 5 octobre, le Loto a déjà fait deux chanceux. Les deux joueurs ont trouvé les numéros gagnants et devront donc partager le jackpot. L'un d'eux se trouve dans les Hauts-de-Seine et l'autre en Savoie, ils auront chacun 4,5 millions d'euros. C'est la première fois cette année que le Loto est remporté par deux personnes à la fois, indique le site Ticket-gagnant.com. Ces deux joueurs sont les 27e et 28e millionnaires de l'année grâce à la loterie. Le Savoyard victorieux est quant à lui le deuxième grand gagnant de la région en 2020.

Les deux joueurs n'ont pas encore pu s'exprimer, on ne connaît donc pas leur stratégie respective. En effet, certains préfèrent jouer avec des numéros au hasard, d'autres prennent leurs chiffres préférés, des dates qui comptent pour eux, comme les anniversaires ou jours de mariage. Il y a aussi les joueurs qui jouent toujours les mêmes numéros. Mais il existe d'autres stratégies, comme le choix du lieu. Certains endroits semblent bien porter chance. 43 personnes ont touché le jackpot au Loto en Île-de-France par exemple depuis 2013. Cela pourrait venir de la densité forte de population, bien sûr. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 33 gagnants qui ont décroché le jackpot dont celui du Nouvel An et ses 11 millions d'euros.