"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 12 octobre 2020 [EN COURS]"

RESULTATS LOTO - Quatre millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ ce lundi 12 octobre 2020 pour le premier tirage du Loto de la semaine. Trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 12 octobre 2020 à 18h35] Découvrir le résultat du tirage du Loto est loin d'être une mince affaire. Et pourtant, chaque lundi, mercredi et samedi, des milliers de joueurs se prêtent à l'exercice. Moyennant 2,20 euros la grille de base, composée d'une combinaison de cinq chiffres et un N°Chance, le tirage du Loto de ce lundi 12 octobre 2020 permet à qui le veut d'accéder, avec tout de même une bonne dose de chance, à une belle fortune. Quatre millions d'euros sont en effet proposés par la Française des jeux (FDJ). Attention cependant, il est possible de jouer jusqu'à 20h15 seulement, voire plus tôt si vous tentez votre chance dans le point de vente agréé par la FDJ près de chez vous, celui-ci fermant peut-être ses portes dès 19 heures.

Mais au fait à quoi correspondent quatre millions d'euros ? Pour sûr, il s'agit d'une somme que peu d'entre nous peuvent se targuer d'avoir sur leur compte en banque. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, il s'agit de 3 333 smic, soit 277 années de revenu minimal. C'est également le prix d'environ 3,6 millions de baguettes de pain, 4,2 millions de paquets de spaghetti, 1,2 million de gros pots de sauce bolognaise ou encore 1,3 million de pots de pesto. Mais avec un tel budget, vous devriez soit pouvoir vous offrir les services d'un chef à domicile, soit avoir enfin le temps de préparer vos pâtes tranquillement à la maison en arrêtant de travailler quelques temps.

Quoi qu'il en soit, pour espérer devoir un jour vous poser la question, le meilleur moyen d'y parvenir est de commencer par jouer. Si jamais vous n'avez pas le temps de participer à ce tirage, sachez que votre grille ne sera pas perdue pour autant. Elle pourra être validée pour le prochain tirage du Loto. En revanche, la cagnotte ne sera pas la même. Si quelqu'un parvient à trouver le résultat du Loto ce lundi soir, mercredi, la cagnotte sera de deux millions d'euros, soit le minimum qui peut être mis en jeu. Dans le cas inverse, un million supplémentaire sera ajouté et ce seront donc cinq millions d'euros qui seront en jeu mercredi.