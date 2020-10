"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 octobre 2020, 8 millions d'euros"

RESULTATS LOTO - Que feriez-vous avec les huit millions d'euros mis en jeu par la FDJ pour le tirage du Loto de ce mercredi 21 octobre 2020 ? Vous avez jusqu'à l'heure des résultats pour y rêver…

Une chose est sûre, peu d'entre nous parviendrons un jour à remporter le tirage du Loto. Mais comme aime le répéter la Française des jeux, "100% des vainqueurs ont tenté leur chance" ! Aussi maigre soit-elle, l'opportunité de devenir millionnaire en remportant un tirage du Loto ne peut être saisie que par ceux qui commencent par tenter leur chance ! Et pour se faire, les participants devront s'acquitter de 2,20 euros minimum, soit le prix de la grille classique. Et ce, avant 20h15, heure à partir de laquelle il n'est plus possible de tenter sa chance.

Que faire avec huit millions d'euros en poche ? Si beaucoup se poseront la question avant le tirage du Loto, et plus particulièrement l'annonce des résultats, un, voire deux chanceux se trouveront peut-être un jour confrontés au véritable dilemme. Et pour cause, s'il est rare de trouver la combinaison gagnante, plusieurs grilles peuvent aussi avoir été cochées des bons résultats. Le jackpot du Loto doit alors être divisé et distribué également entre les différents vainqueurs.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ainsi si deux grilles trouvent le résultat du Loto mercredi soir, chaque propriétaire recevra non pas huit millions, mais "seulement" quatre. En attendant, en cas de victoire unique, le potentiel chanceux recevra l'équivalent de 6 666 smic, soit 555 années de revenu minimal, mais aussi plus de deux millions de citrouilles, 615 858 chapeaux de sorcière ou encore 200 050 balais Nimbus luxe d'Harry Potter. Avis aux amateurs...