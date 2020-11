"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 10 novembre 2020 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS – Ce mardi 10 novembre 2020, 49 millions d'euros sont mis en jeu pour le nouveau tirage de l'Euromillions. Il vous reste plus d'une heure pour participer, avant de retrouver les résultats sur notre page dédiée.

[Mis à jour le 10 novembre 2020 à 18h44] Ce mardi 10 novembre 2020, 49 millions d'euros sont mis en pour ce nouveau tirage de l'Euromilllions. Si vous ne connaissez pas le jeu, sachez que les tirages de l'Euromillions se déroulent tous les mardis et les vendredis. Pour y participer, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros, comme le rapporte la Française des jeux (FDJ). Vous remportez le jackpot, aujourd'hui fixé à 49 millions d'euros, si vous avez 5 numéros gagnants et les 2 étoiles.

Le premier tirage de l'Euromillions en France remonte au vendredi 13 février 2004. Cette super cagnotte a été lancée à l'initiative de la Française des jeux, et les loteries britannique, espagnole et française se sont regroupées en 2004 pour créer EuroMillions. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont ensuite rejoint la loterie le 8 octobre 2004. Même si tous les pays participants n'utilisent pas l'euro, les cagnottes communes sont constituées en euros exclusivement, et les prix sont ensuite convertis dans la devise officielle du pays concerné, au cours de change établi le soir du tirage.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous vous demandez quels numéros sortent le plus lors des tirages de l'Euromillions, la réponse est là. En effet, selon Loterie Plus, les chiffres qui sortent souvent sont le 1, le 39, le 42, le 43 et le 45. Les cocher sur votre grille lors du tirage de l'Euromillions vous portera donc peut-être chance. A contrario, le 10, le 11, le 21, le 22 et le 24 sortent moins souvent. Mais peut-être tomberont-ils justement bientôt… En ce qui concerne les étoiles, le site rapporte que les trois numéros les plus souvent tirés sont le 2, 6 et 3 tandis que le 5, le 4 et 9 ne sortent que très rarement.