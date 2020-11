"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 23 novembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Pour le premier tirage du Loto de la semaine, la Française des jeux proposait cinq millions d'euros. Personne ne semble cependant avoir eu assez de chance pour trouver les bons résultats.

[Mis à jour le 23 novembre 2020 à 21h17] Entre le chômage partiel, le confinement obligatoire pour certains secteurs, le Black Friday qui se profile ou encore tout simplement la liste du père Noël qui s'allonge, nombreux sont les Français pour qui gagner le tirage du Loto s'avèrerait salutaire. Malheureusement, personne n'a réussi l'exploit de trouver les résultats du Loto ce lundi 23 novembre 2020. Six millions d'euros sont donc remis en jeu mercredi. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. En attendant, le résultat du Loto est disponible !

Le tirage du Loto du 23 novembre 2020

1-6-12-15-20 et le N°Chance 1

Joker+® 4 569 920

2nd tirage du Loto : 4-17-19-29-38

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 0273 4214 - A 0909 0708 - A 3916 9390 - F 1858 6261 - H 7649 0068 - J 9346 1183 - Q 0709 7852 - Q 6407 6527 - R 3773 5374 - V 0060 4344

Mais à quoi correspondaient les cinq millions d'euros en jeu lundi soir ? Il s'agissait là de 4 166 smic, soit 347 années de revenu minimal, ou seulement 320 pour ceux qui ont la chance d'avoir un 13e mois. Si l'on parle le langage Black Friday, il s'agissait de 8 347 iPhone 11 64 Go d'Apple, celui-ci bénéficiant actuellement d'un prix attractif (599 euros). C'était également l'équivalent de 16 667 Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon ou 18 182 packs Xbox One S 1To - Roblox.

Quoi qu'il en soit, le gros lot du tirage du Loto de ce lundi correspondait à 7,15% du jackpot mis en place par la FDJ et ses homologues européens pour le tirage de l'Euromillions de mardi. 143 millions d'euros sont en effet en jeu. Pour les intéressés, il est possible de jouer dès à présent, moyennant 2,50 euros, le prix d'une grille classique à l'Euromillions. Comme pour un tirage Loto, vous avez jusqu'à 20h15 environ le jour J pour valider votre pari. Attention, en cas de retard, vous ne pourrez pas participer au tirage de l'Euromillions et rien ne dit que lors du prochain rendez-vous, le jackpot sera encore en jeu !