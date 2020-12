Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 8 décembre 2020 [EN LIGNE]

Les résultats sont en ligne ! Ce mardi 8 décembre 2020, un jackpot exceptionnel de 200 millions d'euros était remis en jeu pour le tirage de l'Euromillions. Alors, y a-t-il un gagnant ?

[Mis à jour le 8 décembre 2020 à 23h20] Le moment tant attendu est arrivé ! Ce mardi 8 décembre 2020, pas moins de 200 millions d'euros étaient à gagner si vous participiez au tirage de l'Euromillions. Un pactole remis en jeu par la Française des jeux (FDJ) puisqu'il n'avait été remporté par aucun joueur lors du dernier tirage, qui s'est déroulé vendredi 4 décembre. À l'approche de Noël, et au vu de la situation économique actuelle, une telle somme est d'autant plus convoitée. Mais alors, la chance a-t-elle souri à l'un des nombreux participants à l'Euromillions ? C'est le moment de le découvrir, puisque les résultats ont été dévoilés par la Française des jeux. Le tirage de l'Euromillions qui s'est déroulé à huis clos aux alentours de 21 heures, est disponible sur le site Internet www.fdj.fr. pour retrouver les bons numéros qu'il fallait cocher sur la grille. Comme chaque soir, l'intégralité des résultats est également révélée sur notre page, juste ci-dessous. D'après les informations du Parisien, aucun joueur n'a décroché la fameuse cagnotte, qui sera de nouveau mise en jeu vendredi 11 décembre.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 8 décembre 2020 :

Code MyMillion : UF 576 9619 (gagnant Internet)

1 - 4 - 21 - 24 - 46 et les numéros étoile : 2 - 12

Le résultat du tirage de l'Euromillions fera en tout état de cause des chanceux ce mardi soir, car même au rang 2 ou au rang 3, les gains risquent d'être importants. Vendredi, au rang 2, on pouvait ainsi empocher la coquette somme de 1,4 million d'euros. Pour participer au prochain tirage, rendez-vous chez un buraliste ou sur le site de la FDJ. Vous devrez cocher cinq numéros et deux étoiles en espérant qu'ils soient tirés au sort parmi les autres numéros de la machine. Une grille peut être validée jusqu'à 20 heures le soir du tirage. Après, elle est comptabilisée pour le tirage suivant. Pour rappel, la grille et le code My Million coûtent 2,50 euros.

Un tirage Euromillions qui passionne

Bien évidemment, plus la cagnotte de l'Euromillions est élevée, plus les joueurs se pressent pour remplir des grilles. Selon la Française des Jeux, ce sont près de 60 millions de rêveurs qui ont ainsi tenté leurs chances vendredi dernier, pour le premier tirage de 200 millions d'euros. Ce n'est pourtant pas la première fois que la frénésie de l'Euromillions gagne le continent et notamment la France. Le précédent plafond de gain, 190 millions d'euros, a déjà été remporté plusieurs fois par le passé. Le précédent chanceux à remporter une telle somme avait rempli une grille au Royaume-Uni, en novembre 2019. En France, le record de gain à l'Euromillions s'élève à 170 millions d'euros, remportés par un joueur ou une joueuse des Alpes-Maritimes en novembre 2012.

La frénésie est savamment entretenue par les concepteurs du jeu d'argent et n'est donc pas près de retomber. Le nouveau plafond mis en place par la FDJ en février pour l'Euromillions est en effet organisé selon des paliers évolutifs. Aujourd'hui, les compteurs sont bloqués à 200 millions d'euros. S'ils ne sont toujours pas remportés lors des trois prochains tirages, alors la somme, qui équivaut à peu près à la valeur d'un Neymar ou d'un Mbappé sur le marché des transferts, sera répartie entre les gagnants des rangs inférieurs. On repartira alors des 17 millions de gains minimum au tirage suivant. Mais cette fois, si personne ne trouve les numéros gagnants au fil des tirages, alors le jackpot Euromillions grimpera jusqu'à 210 millions d'euros. Ce processus diabolique pourra se répéter avec un ajout de 10 millions d'euros à chaque étape jusqu'à atteindre la barre de 250 millions d'euros, le plafond définitif fixé par la FDJ. Ce processus pourrait prendre plusieurs années et donner des palpitations à plusieurs millions de joueurs d'ici là.