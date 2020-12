"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 15 décembre en direct [EN COURS]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS – Le tirage de l'Euromillions retourne à la case départ ce mardi 15 décembre 2020 : la Française des jeux propose 17 millions d'euros après un précédent tirage exceptionnel de 200 millions d'euros, remporté par un Français.

​Ce mardi 15 décembre 2020, la Française des jeux (FDJ) propose de remporter la somme de 17 millions d'euros à l'Euromillions. Le super jackpot de 220 millions d'euros a été gagné lors du précédent tirage, qui a permis à un heureux gagnant français de devenir multimillionnaire. D'ailleurs, le parieur le plus chanceux de l'histoire de l'Euromillions ne s'est toujours pas manifesté. Lors du tirage, plus de 58 millions de grilles ont été jouées, pour 4,5 millions de grilles gagnantes. Comme le stipule le règlement, la cagnotte retombe au plus bas, avec tout de même une belle somme à remporter pour gâter ses proches à Noël. Pour réussir à décrocher le gros lot, il faudra trouver la bonne combinaison, soit cinq chiffres et deux numéros étoile.

Avec un jackpot nettement moins haut, les joueurs devraient aussi être moins nombreux lors du tirage de l'Euromillions de ce mardi 15 décembre. Les parieurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance de remporter 17 millions d'euros, une somme qui suffit amplement à transformer toute une vie. Au préalable, il faudra débourser la somme de 2,50 euros pour obtenir une grille, chez le buraliste le plus proche ou via le site de la Française des jeux, puis réfléchir à une combinaison magique. Pourquoi pas vos chiffres porte-bonheur ? Il existe 13 rangs de gains différents à l'Euromillions, ce qui permet tout de même de remporter régulièrement un petit quelque chose.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si la chance ne vous souriait pour ce tirage, le mois de décembre est encore riche en belles mises. La Française des jeux propose un calendrier de l'Avent des gains, avec chaque jour des tirages jusqu'au 25 décembre. Au programme : des jackpots quotidiens allant de 5 000 à 40 000 euros, ainsi que de nombreux cadeaux à gagner. Produits high-tech ou électroménagers, vous serez servis ! La participation est de minimum 10 euros chaque jour, pour seulement deux tirages autorisés par jour. Et, le 25 décembre, le Super Loto de Noël vous prépare une belle cagnotte de 15 millions d'euros. Pour maximiser les chances de gains pour les parieurs, ce ne sont pas 10, mais bien 100 codes qui seront tirés au sort avec à la clé, 20 000 euros. De quoi célébrer les fêtes avec de nouvelles perspectives.