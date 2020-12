"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 16 décembre 2020, 15 millions d'euros"

RESULTATS LOTO - La Française des jeux (FDJ) propose un superbe tirage du Loto ce mercredi 16 décembre 2020. Avis aux amateurs, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront donnés sur cette page.

Incroyable mais vrai ! Alors que la Française des jeux (FDJ) nous a habitués à des cagnottes avoisinant les cinq millions d'euros en moyenne pour ses tirages du Loto, ce mercredi 16 décembre 2020, sans qu'il n'y ait la moindre raison spécifique, 15 millions d'euros sont promis à qui trouvera le résultat du jour. Cinq chiffres et un N°Chance qui auront la faculté de changer à jamais le quotidien de l'éventuel grand vainqueur du jour. Si grand gagnant il y a. Car c'est tout là le dilemme. À aucun moment un tirage n'est assuré de voir un participant remporter le jackpot. Il faut dire que trouver les résultats du Loto n'est pas une mince affaire.

En effet, si le mode emploi est plutôt simple, puisqu'il suffit d'acheter une grille à 2,20 euros dans un point de vente agréé, tel qu'un bureau de tabac par exemple, et de cocher au moins cinq chiffres et un N°Chance, dans les faits c'est surtout le hasard qui est le roi du jeu ! Avec très exactement 19 068 840 combinaisons possibles à disposition, vos probabilités de remporter le gros lot en n'ayant joué qu'une combinaison classique sont de 0,000 005%. Mais heureusement, il existe bien d'autres gagnants que les seuls vainqueurs du jackpot au Loto. En trouvant ne serait-ce qu'un chiffre et le N°Chance, ou même seulement le N°Chance (soit une chance sur 10), il est possible de se faire rembourser sa grille puisque 2,20 euros vous seront reversés. Par ailleurs, lors de chaque tirage du Loto, 10 codes dits LOTO sont tirés au sort quoiqu'il arrive. Chacun permet à son propriétaire de remporter 20 000 euros.