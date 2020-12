"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 23 décembre 2020 [EN COURS]"

RESULTATS LOTO - Non, la FDJ ne s'est pas trompée. Ce sont bel et bien 18 millions d'euros qui sont mis en jeu ce mercredi 23 décembre 2020 pour le tirage du Loto. Les résultats seront délivrés vers 21 heures.

[Mis à jour le 23 décembre 2020 à 19h03] Dix-huit millions d'euros. Une telle cagnotte n'avait pas été mise en jeu depuis fort longtemps au Loto. Mais comme on a pu le constater tout au long de l'année, 2020 est pleine de surprises. Qu'il s'agisse du mauvais, avec la pandémie mondiale de coronavirus, les explosions de Beyrouth ou l'attentat de Nice, ou du bon avec des professionnels de Santé applaudis tous les soirs ou la cagnotte record de 200 millions d'euros remportée à l'Euromillions par un Français, plus rien n'est impossible ! Pas même un super jackpot à 18 millions d'euros au Loto alors que le gros lot moyen s'y élève en temps normal à cinq millions d'euros. Autant vous dire que les résultats du Loto seront particulièrement scrutés ce soir.

Néanmoins, il ne s'agit pas là de la plus grosse cagnotte jamais remportée lors d'un tirage du Loto ! Indétrônable depuis "près de huit ans maintenant", comme le rapporte le site de la FDJ, le record s'élève à 24 millions d'euros. C'est le 6 juin 2011, qu'un joueur de Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise, a remporté le plus gros pactole jamais empoché à ce jeu de hasard. Pour rappel, le Loto français a été mis en place en 1976. Viennent ensuite une cagnotte de 23 millions d'euros remportée le 19 mai 2014 par un couple de Girondins. Sur la troisième marche du podium arrive un gros lot qui aura mis… 20 tirages avant d'être remporté. Parti de la cagnotte de base de deux millions d'euros, le jackpot avait pris son temps pour grossir et atteindre un montant jamais espéré. Les 22 millions d'euros ont finalement été remportés par un chanceux résidant en région parisienne à la veille de la fête nationale, le 13 juillet 2013.

Plus récemment, un couple de Montpelliérains a empoché, le 15 mai 2019, 21 millions d'euros. Enfin, le 27 novembre 2019, un joueur originaire du Doubs, qui se laissait tenter par le Loto trois à quatre fois par an, a découvert en pleine nuit, alors qu'il faisait une insomnie, qu'il avait remporté le jackpot, également de 21 millions d'euros. "Ça m'a réveillé pour de bon !", avait-il alors confié à la FDJ. Quoi qu'il en soit ce mercredi soir, qu'il y ait ou non un grand gagnant, un grand tirage de Noël est organisé vendredi 25 décembre 2020. Au programme : 15 millions d'euros en jeu minimum, et 100 codes à 20 000 euros. De quoi finir l'année en beauté !