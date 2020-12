"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 31 décembre, 13 millions d'euros en jeu"

RÉSULTATS LOTO - 13 millions d'euros sont mis en jeu ce jeudi 31 décembre 2020 par la Française des jeux à l'occasion du Super Loto du Nouvel An. Les résultats seront à retrouver à partir de 21 heures.

Un jackpot boosté à 13 millions d'euros pour fêter le passage à la 2021 ! Voilà la jolie somme mise en jeu par la FDJ ce 31 décembre 2020 pour ce Super Loto du Nouvel An. Hier soir, le tirage du Loto du mercredi 30 décembre n'a pas permis à un parieur de devenir millionnaire. La combinaison exacte n'a pas été trouvée, alors qu'il fallait jouer le 13, le 20, le 31, le 36, le 38 et le N°Chance 1. Quels seront les bons chiffres de ce soir ? Il est encore temps d'y réfléchir et de jouer pour participer au tirage du Super Loto du Nouvel An. Une victoire et 2020 s'achèverait de la meilleure des manières. Tentez votre chance avant 20h15 !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En cette fin d'année, la Française des jeux multiplie les occasions de devenir millionnaires. Avec les fêtes de Noël et le passage à la nouvelle année, une telle victoire vous permettrait de vous faire plaisir et de faire plaisir à ses proches, sans limite. Remporter cette coquette somme d'argent, ne pourrait que compenser toutes les contraintes vécues au cours de cette année 2020 compliquée, marquée par l'épidémie de Covid-19. Sachez que si vous ne trouvez pas la bonne combinaison, il vous reste encore une chance de sortir vainqueur de ce tirage. En plus des 13 millions d'euros mis en jeu ce jeudi 31 décembre 2020, 50 tickets seront tirés au sort et permettront de remporter 20 000 euros !