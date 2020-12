"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 31 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - Pour clôturer 2021, la FDJ mettait en jeu la somme de 13 millions d'euros à l'occasion du Super Loto du Nouvel an. Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage du Loto de ce jeudi 31 décembre 2020.

[Mis à jour le 31 décembre 2021 à 20h57] Quoi de plus agréable qu'un jackpot à 13 millions d'euros pour débuter l'année 2021 ? Voilà la somme mise en jeu ce 31 décembre 2021 par la Française des jeux à l'occasion du Super Loto du Nouvel An. Mercredi 30 décembre, la combinaison exacte n'avait pas été trouvée mais le tirage exceptionnel de ce jeudi 31 décembre 2020 a fait un heureux. Comme lors du Super Loto de Noël, le vainqueur a validé sa grille en Isère ! Alors, quels étaient les bons chiffres à parier ce soir ? Retrouvez-les dès maintenant et vérifiez les codes gagnants tirés au sort au cours de cette tombola. À la clé : un chèque de 20 000 euros !

Les résultats du tirage du Loto du 31 décembre 2020 :

6-8-12-21-47 et le N°Chance 3

Joker+ ® 3 884 681

3 884 681 Et les 50 codes gagnants à 20 000 euros : A 0689 7508 - A 9323 6985 - B 3701 8487 - B 4125 2454 - B 4433 0439 - B 8142 8038 - C 2614 3571 - C 2699 1296 - D 1083 0284 - D 9559 5968 E 6552 0728 - F 0079 7554 - F 4399 4538 - F 4826 2762 - F 7127 0954 - G 0659 0554 - G 1925 9452 - G 2863 5217 - H 0684 2302 - H 0802 1594 - H 5731 3606 - H 7862 7931 - I 8178 1672 - J 2378 2091 - J 6263 0242 - K 1435 3955 - K 4979 2560 - L 2079 0784 - M 1142 6076 - P 2040 2280 - P 7562 8580 - P 8636 4810 - Q 1223 0779 - Q 1870 9449 - Q 2851 0526 - R 2096 7738 - R 7103 6046 - R 7521 0676 - R 8397 6763 - R 8963 0760 - S 0446 0421 - T 1238 5914 - T 8518 5865 - U 1302 2795 - U 4432 1761 - U 5199 4365 - V 3914 4217 - V 6953 2924 - V 8103 9826 - V 8357 3729

La Française des jeux a multiplié les occasions de devenir millionnaires en cette fin d'année. Avec les fêtes de Noël et le passage à 2021, une telle somme permettait à la fois de vous faire plaisir et de faire plaisir à ses proches, sans limite, après une année 2020 rendue compliquée par l'épidémie de Covid-19. Projets immobiliers, voyages, achat d'une nouvelle voiture... Autant de possibilités s'offrent alors aux vainqueurs.

Alors que s'achève cette année 2020, il sera bientôt l'heure du bilan pour la Française des jeux. En 2019, elle avait recensé 149 nouveaux millionnaires grâce aux nombreux jeux et tirages qu'elle organise. Les gagnants ont été nombreux cette année. Souvenez-vous par exemple, du vainqueur de l'Euromillions, retraité du Sud de la France qui a empoché la somme de 200 millions d'euros le 11 décembre dernier. Plus récemment, le 25 décembre, c'est un Isérois qui a trouvé la bonne combinaison et s'est emparé du Super Loto de Noël : à la clé 19 millions d'euros.