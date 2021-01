"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 janvier 2021, 17 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS - Et si vous commenciez l'année par devenir… millionnaire ? L'idée est tentante. Mais saurez-vous trouvé les résultats de l'Euromillions lors du tirage de ce mardi 5 janvier 2021 ? Réponse à 21h30 !

Ce mardi 5 janvier 2021, alors que la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de l'Euromillions à 17 millions d'euros, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu, le mois de décembre et ces tirages endiablés semblent déjà fort lointain. Jusqu'à 200 millions d'euros avaient été proposés à qui trouverait le résultat de l'Euromillions, du jamais-vu. Et ce, d'autant plus qu'un Français avait finalement raflé la mise. Du côté du Loto aussi, la fin d'année s'est avérée rocambolesque avec des tirages exceptionnels les 25 et 31 décembre. On en viendrait presque à regretter 2020…

Heureusement, l'année 2021 ne fait que commencer. Et si pour ce deuxième tirage de l'Euromillions de l'année seuls 17 millions d'euros sont en jeu, il va de soi que la somme représente un beau pactole pour le commun des mortels. Avec une telle somme, vous pourriez vous enrichir de l'équivalent de 14 166 smic. Il s'agit aussi de l'équivalent de 15,45 millions de baguettes. En ne jouant qu'une seule grille pour ce tirage, en cas de victoire, la grille étant vendue à 2,50 euros, vous pourriez multiplier votre mise par 6 800 000. Un rendement, vous l'aurez compris, imbattable !