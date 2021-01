Valence : une conseillère Pôle Emploi et une DRH tuées, une vengeance évoquée

Un individu a tué deux personnes par arme à feu ce matin, à Valence puis à Guilherand-Granges. Les enquêteurs, qui l'ont interpellé, travaillent sur l'hypothèse d'une vengeance.

France Bleu Valence rapporte ce jeudi qu'un homme équipé d'une arme de poing a fait feu sur une conseillère Pôle Emploi dans une agence située dans la ville de Valence, dans la Drôme, vers 8h30. Selon le média local, le même individu s'est ensuite rendu à Guilherand-Granges, située à quelques kilomètres, en Ardèche, dans les locaux de la société Faun, une entreprise de fabrication de camion-benne. Ce dernier a alors tiré sur la directrice des ressources humaines présente sur place. Les deux femmes sont décédées des suites de leurs blessures. La police est intervenue rapidement et est parvenu à interpeller le tireur vers 9h30, alors qu'il tentait de fuir via le pont Mistral.

Tuerie à Valence et Guilherand : s'agit-il d'un attentat ?

Selon les informations de France Bleu, la police aurait écarté la piste de l'attentat terroriste, privilégiant l'hypothèse d'une vengeance. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Valence.

Qui est l'auteur des faits ?

Le même média assure que l'individu interpellé est un ingénieur originaire de Meurthe-et-Moselle. Il aurait été embauché par la société Faun dans le passé, mais aurait été licencié il y a une dizaine d'années. L'homme serait domicilié à Nancy, à plusieurs centaines de kilomètres de Valence.

Le gouvernement mobilisé

La ministre du travail et de l'emploi Elisabeth Borne a fait savoir qu'elle se rendait à Valence cet après-midi. Le Premier ministre a réagi, sur les réseaux sociaux, assurant que "le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier". Et d'ajouter : "Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse." Le maire de Valence a fait savoir qu'il s'était "immédiatement rendu sur le site de Pôle Emploi pour constater les faits, aux côtés de forces de police présentes, et dire (s)a sollicitude aux personnels présents ainsi qu'à la famille terriblement éprouvée".