"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 janvier 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Alors, êtes-vous l'heureux gagnant ? Ce samedi 30 janvier 2021, le tirage du Loto était de 3 millions d'euros. Découvrez les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 30 janvier 2021 à 20h59] Qui n'a jamais rêvé de devenir millionnaire ? La Française des jeux (FDJ) vous donnait une nouvelle fois cette occasion, avec une belle somme en jeu, ce samedi 30 janvier 2021. En effet, vous aviez la possibilité de remporter 3 millions d'euros, en participant au tirage du Loto. Découvrez les résultats de ce tirage, sur notre page. Et si vous n'avez pas gagné cette fois-ci, sachez que les tirages du Loto ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis.

Si vous n'avez jamais participé au Loto et que vous souhaitez tenter votre chance pour le prochain tirage, pas de panique, les règles sont très simples : achetez une grille dans un bureau de tabac ou sur le site de la Française des jeux (FDJ), puis cochez six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Vous pouvez également gagner un jackpot d'au moins 100 000 euros, grâce au second tirage.

Le tirage du Loto du 30 janvier 2021 :

17 - 5 - 33 - 9 - 37 et le N° Chance : 4 (pas de gagnant)

Résultat de 2nd tirage : 31 - 47 - 28 - 21 - 6

Joker+ ® 4 818 114

4 818 114 Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 5815 5135 - C 2777 9983 - D 0289 2775 - G 7666 5512J 142 - 0 7673 - K 7109 6608 - L 7522 2332 - N 4512 2529 - U 7875 0805 - V 6667 6656

"L'argent ne fait pas le bonheur", dit un célèbre dicton. Mais alors, qu'en pensent les grands gagnants du Loto ? Dans une interview accordée aux Dernières Nouvelles d'Alsace le 8 juin 2019, deux joueurs ayant remporté 5 millions d'euros, déclaraient : "Ça aide quand même pas mal ! Avoir beaucoup d'argent a de nombreux avantages mais cela amène pas mal de contraintes aussi." Et de poursuivre : "On est dans une société dans laquelle les gens vont vouloir récupérer une partie de votre argent. Globalement, l'argent permet de vivre tranquillement et de ne plus trop se poser de questions au quotidien. Quand on a gagné, on s'est dit qu'on était tranquilles pour notre futur et surtout pour le futur de nos enfants. C'est un poids majeur, qui s'en va. Il n'y a plus de stress."