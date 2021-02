"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 1er février 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont en ligne ! 4 millions d'euros étaient mis en jeu ce lundi 1er février, pour le tirage du Loto.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 20h50] Ce lundi 1er février 2021, 4 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont désormais tombés ! Et ce tirage du Loto pourrait bien vous apporter la chance, vous permettant de remporter le jackpot ou même une plus petite somme. Notamment 20 000 euros, grâce aux dix codes gagnants tirés au sort lors de chaque tirage. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, de nombreux tirages du Loto restent à venir. Et avec eux tout autant de chances de remporter un beau pactole.

Le tirage du Loto du lundi 1er février 2021 :

1-18-45-17-21 et numéro Chance 9 (pas de gagnant)

Option second tirage : 7-24-17-27-19

Joker+® 0 000 212

Dix codes gagnants : C 7909 6037 - F 4664 6118 - H 6276 5731 - H 7547 5881 - J 9586 2095 - L 9240 3478 - N 8522 6207 - N 8847 5356 - U 2256 9405 - W 0231 6637

Depuis le mois de novembre 2019, l'option second tirage vous permet de multiplier vos chances de gagner lors des tirages du Loto. Pour 80 centimes supplémentaires, ajoutés au prix initial de la grille, vous pourrez remporter jusqu'à 100 000 euros supplémentaires. Ce lundi 1er février, vous pourrez donc par exemple remporter 100 000 euros en plus des 4 millions proposés pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont ensuite communiqués en même temps que le reste des tirages du Loto, à partir de 20h30. Le détail sera communiqué sur Linternaute.

Si vous remportez le jackpot de 4 millions d'euros, attention néanmoins à ce qu'il ne vous passe pas sous les yeux pour une simple raison administrative. En effet, chaque pays dispose d'une durée bien spécifique pour récupérer son dû. En France ou au Luxembourg, vous disposez ainsi de 60 jours pour venir réclamer la somme gagnée lors d'un tirage du Loto. Certains pays proposent une durée plus longue, comme la Belgique, avec 140 jours. La Suisse propose quant à elle 180 jours, et l'Autriche... 3 ans ! En cas de non-réglementation, les gains sont redistribués selon la politique du pays.