Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 février 2021 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - L'intégralité des résultats de l'Euromillions est en ligne ! Découvrez-les sans tarder ci-dessous.

[Mis à jour le 2 février 2021 à 21h44] Après l'annonce du code My Million, c'est au tour des résultats complets de l'Euromillions d'être en ligne ! Ce mardi 2 février 2021, 40 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce tirage de l'Euromillions. Et si ce mardi n'est pas encore votre jour de chance, bonne nouvelle, de nombreux tirages restent à venir. Vendredi 5 février, un mégajackpot de 130 millions d'euros sera proposé. Et il est d'ores et déjà possible d'y participer. Retrouvez le détail des résultats de l'Euromillions ci-dessous.

Le tirage de l'Euromillions du 2 février 2021 :

18-20-35-38-48 et numéros Étoiles 9 et 12

Code My Million : NU-587-9239 (Auvergne-Rhône-Alpes)

Si vous ne vous rappelez plus des règles, c'est très simple. Avec votre stylo fétiche, cochez 5 numéros sur les 50 présents sur la grille. Il vous faudra ensuite sélectionner deux étoiles entre 1 et 11. Après validation de votre grille, un code My Millon vous sera attribué. Ce code permet à un seul chanceux de gagner à l'issue du tirage 1 million d'euros, sans même avoir besoin de trouver les autres bons numéros. Le jackpot est remporté si l'intégralité de la combinaison est la bonne. Pour rappel, La grille classique coûte 2,50 €.

S'il n'est pas interdit de se déplacer jusqu'à son bureau de tabac, éviter au maximum les sorties est recommandé afin d'éviter la propagation du coronavirus sur le territoire. Bonne nouvelle : participer au tirage de l'Euromillions sans sortir de chez soi est possible, sur le site de la Française des jeux mais également grâce à l'application dédiée. Pour le même tarif unitaire par grille, 2,50€, vous pourrez choisir vos cinq numéros fétiches ainsi que vos deux numéros étoile en ligne, et tenter de remporter le jackpot.