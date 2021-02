"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 12 février 2021 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - En plus du tirage du Loto de la Saint Valentin, 163 millions d'euros étaient mis en jeu ce soir à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage de ce vendredi 12 février.

[Mis à jour le 12 février 2021 à 21h54] Le jackpot de l'Euromillions s'est approché des sommets ce vendredi 12 février, avec 163 millions d'euros mis en jeu. Pour jouer, rien de plus simple : il suffisait de remplir une grille, moyennant au minimum 2,50 € en choisissant cinq chiffres et deux numéros Étoiles. Ensuite, le hasard et la chance entrent en jeu ! Quelle combinaison fallait-il jouer ce soir ? Retrouvez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions, ainsi que le code My Million, qui permet au vainqueur tiré au sort, d'empocher la coquette somme d'un million d'euros !

Le tirage de l'Euromillions du 12 février 2021 :

7-23-30-32-36 et les numéros étoiles : 8-12

code My Million : SY 373 9746 (Ile-de-France)

Le saviez-vous ? L'Euromillions s'apprête à fêter ses 17 ans ! Le premier tirage a effet eu lieu le 13 février 2004, à l'initiative de la Française des jeux et des loteries britannique et espagnole. Rapidement, les loteries du Portugal, de la Belgique, de l'Irlande, de l'Autriche, du Luxembourg et de la Suisse les ont rejointes. Si le jackpot est réservé au(x) parieur(s) ayant trouvé la bonne combinaison dans l'ensemble de ses pays, il reste une autre possibilité de devenir millionnaire lors du tirage. Un code "My million" composé de 2 lettres et 7 chiffres est généré par la machine quand on valide une grille. L'un d'entre eux est alors tiré au sort au cours du tirage.

Alors que la soirée était exceptionnelle avec deux possibilités de devenir millionaire, - l'Euromillions et le Loto spécial Saint Valentin - l'heure est au bilan pour la Française des Jeux. Et malgré une année 2020 marquée par deux confinements, l'annulation ou le report d'évènements sportifs et la fermeture des PMU, la loterie a enregistré un bénéfice net de 214 millions d'euros ! Les jeux et paris en ligne ont notamment été plébiscités : ils ont bondi de 40 % en un an, pour un total de 1,5 milliard d'euros misé.