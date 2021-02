Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 février, 14 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Allez-vous tenter votre chance pour remporter les 14 millions d'euros mis en jeu lors du tirage du Loto du samedi 13 février 2021 ? Il vous reste quelques heures avant de découvrir les résultats sur cette page.

La Saint-Valentin approche à grands pas. Que vous la fêtiez ou pas, avoir quelques millions d'euros en plus dans votre portefeuille peut peut-être vous aider à passer un 14 février encore plus joyeux. Le tirage du Loto du samedi 13 février met en jeu la belle somme de 14 millions d'euros, promise au joueur ou à la joueuse qui trouvera les bons numéros. Le tirage du Loto aura lieu en début de soirée, et les résultats seront immédiatement affichés sur cette page. Ce sera alors le moment de savoir si vous allez pouvoir offrir un cadeau particulièrement luxueux à l'élu(e) de votre cœur.

Le Super Loto de la Saint-Valentin avait lieu vendredi soir, mais la fête des amoureux aura véritablement lieu dimanche 14 février. À la veille de la célébration de l'amour, vous pourriez vous sentir inspiré(e) et choisir une stratégie appropriée. N'hésitez pas à penser très fort à votre amoureux ou votre amoureuse et à jouer des numéros qui vous rappellent de bons souvenirs. Vous pourriez par exemple miser sur la date de votre rencontre, celle de son anniversaire, ou encore le nombre d'années correspondant à la durée de votre relation.