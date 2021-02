"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 15 février 2021 [EN LIGNE]"

En ce premier jour de la semaine, la Française des jeux (FDJ) proposait un nouveau tirage alléchant de 15 millions d'euros, ce lundi 15 février 2021. Une jolie somme remportée par un gagnant sur Internet !

[Mis à jour le 15 février 2021 à 20h56] Le jackpot du Loto de ce lundi 15 février 2021 a dû faire rêver plus d'un parieur ! La Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de 15 millions d'euros, une coquette somme pour gâter ses proches, se faire plaisir... Ou, pourquoi pas, concrétiser l'un de ses rêves les plus fous. Et c'est un gagnant sur Internet qui a remporté le gros lot ! Les joueurs ont désormais jusqu'à mercredi, à 20h20, pour tenter leur chance au prochain tirage du Loto de la Française des jeux, qui mettra donc en jeu la somme de deux millions d'euros, le niveau initial du Loto. En attendant, retrouvez ci-dessous la combinaison gagnante, afin de la comparer à votre propre grille.

Le tirage du Loto du 15 février 2021

13-22-17-6-12 et N°Chance 7 (gagnant Internet)

Joker+ ® 0 276 071

0 276 071 Résultat de 2nd tirage : 41-10-39-36-24

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : C 4419 2208 - D 8718 2324 - I 3218 4728 - L 4525 3730 - N 0188 9161 - N 9579 8387 - O 4248 0775 - P 9792 1809 - R 2681 3617 - W 0301 8293

S'il vous prenait l'envie de tenter votre chance au prochain tirage du Loto, rien de plus simple. Les parieurs peuvent rendre visite à leur buraliste afin de se procurer une grille du Loto à 2,20 euros. Il est également possible de se connecter directement sur le site de la Française des jeux pour acheter une grille, au même tarif, et ainsi jouer confortablement chez soi. La grille comporte six numéros à cocher : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. La mise de départ est de deux millions d'euros, une somme qui augmente d'un million d'euros à chaque tirage non remporté. À vous de laisser l'inspiration venir à vous…

Le jackpot est évidemment le gros lot le plus alléchant, mais la Française des jeux propose également de remporter 20 000 euros, grâce aux codes Loto. Chaque grille comporte un code qui peut vous permettre de remporter cette jolie somme, si bien sûr vous faites partie des dix codes gagnants tirés au sort à chaque tirage ! Dans tous les cas, les participations au tirage du Loto doivent être réalisées avant 20h15 les jours de tirage. Pour rappel, la Française des jeux organise son tirage du Loto chaque lundi, mercredi et samedi, à 20h20.