"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 février 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce vendredi 19 février 2021, 202 millions d'euros étaient mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Une somme époustouflante qui devrait transformer à jamais la vie de l'heureux gagnant ! Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage.

[Mis à jour le 19 février 2021 à 21h31] Le jackpot sensationnel de 202 millions vient très certainement d'être remporté à l'occasion du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 19 février 2021 ! En décembre dernier, un français avait décroché le plus gros gain jamais remporté avec l'EuroMillions : 200 millions d'euros. On ne connait pas encore la nationalité du ou des vainqueurs de ce soir. En attendant de le découvrir, retrouvez les résultats complets de ce tirage de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 19 février :

4 - 12 - 25 - 46 - 48 et les numéros "Étoile" 7 et 12

Code My Million : PC-315-9670 (Ile-de-France)

Chaque mardi et chaque vendredi, un ticket validé est tiré au sort pendant le tirage de l'Euromillions. Il permet à son propriétaire de remporter la coquette somme d'un million d'euros ! Il s'agit du code "My Million". Depuis le début de l'année, ce sont ainsi quinze parieurs, qui, bien qu'ils n'avaient pas choisi les bons numéros, sont devenus millionnaires.

Certains numéros sont-ils à privilégier au moment de remplir sa grille pour le tirage de l'Euromillions ? Si le hasard ne se contrôle pas, la Française des jeux recense, sur son site internet, le "palmarès des numéros". Vous pouvez ainsi découvrir un tableau qui prend en compte tous les tirages depuis le 4 février 2020. On observe ainsi que le numéro 5 est celui qui est le plus sorti au cours de la dernière année, puisqu'il est apparu 19 fois dans les résultats. Le numéro 16 est quant à lui sorti 17 fois. À l'inverse, le numéro 48 n'est sorti que quatre fois en un an, et le numéro 26 seulement cinq fois. Autant de statistiques qui peuvent vous guider pour le tirage de ce vendredi 19 février 2021.