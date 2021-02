"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 20 février 2021 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - La FDJ mettait en jeu la jolie somme de 2 millions d'euros à l'occasion du Loto du samedi 20 février. Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage.

[Mis à jour le 20 février 2021 à 20h55] Il s'agissait de la somme minimale possiblement mise en jeu par la Française des jeux (FDJ) ce samedi 20 février 2021 à l'occasion du tirage du Loto. Deux millions d'euros étaient à gagner. Un montant "faible" si on le compare avec le jackpot exceptionnel de l'Euromillions, qui atteindra 210 millions d'euros mardi 23 février, mais qui devrait visiblement faire un heureux ! Un parieur a trouvé la bonne combinaison. Découvrez sans plus attendre les numéros qu'il fallait choisir ce soir pour devenir millionnaire. Surveillez aussi les codes à 20 000 €, dix ont été tirés au sort lors du tirage du Loto de ce samedi 20 février et sont à retrouver ci-dessous.

Le tirage du Loto du 21 février :

19 - 21 - 36 - 39 - 49 et le N°Chance 5

Joker+ ® 7 585 486

7 585 486 2nd tirage : 4 - 6 - 31 - 35 - 49

Et les 10 codes gagnants à 20 000 € : B 6930 2354 - H 3717 8345 - H 4289 8838 - J 4297 9841 - K 8892 5972 - M 5449 9871 - M 8845 1802 - O 2016 4975 - P 4082 2304 - Q 2075 0053

Si vous souhaitez tenter votre chance pour le prochain tirage du Loto, vous avez jusqu'à lundi pour valider votre grille. Le montant du jackpot sera à nouveau de deux millions d'euros. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre chez votre buraliste, couvre-feu oblige, il est aussi possible de jouer sans vous déplacer, depuis votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Pour remplir votre grille, moyennant un coût minimum de 2,20 €, il faut choisir 6 numéros : cinq sur une grille de 49 numéros et un numéro chance parmi les 10 possibles. Le parieur qui aura trouvé la bonne combinaison, y compris le numéro chance, pourra alors remporter le jackpot du jour !

Certains numéros sont-ils à privilégier au moment de remplir sa grille pour le tirage du Loto ? Si le hasard ne se contrôle pas, la Française des jeux recense, sur son site internet, le "palmarès des numéros". Vous pouvez ainsi découvrir un tableau qui prend en compte tous les tirages depuis le 4 novembre 2019. On observe ainsi que le 17 et le 48 sont les numéros qui sont le plus souvent sortis, puisqu'ils sont apparus 30 fois dans les résultats. À l'inverse, le numéro 3 n'est quant à lui sorti que 12 fois fois en un peu plus d'un an. Autant de statistiques qui peuvent vous guider pour le tirage de ce samedi 20 février 2021.