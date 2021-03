"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 10 mars 2021 en direct / [EN COURS]"

Ce mercredi 10 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un nouveau tirage de trois millions d'euros, une belle somme en progression depuis qu'un parieur a remporté les sept millions d'euros mis en jeu lors du tirage de samedi dernier.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 19h00] Qui dit mercredi, dit tirage du Loto. La Française des jeux (FDJ) propose un nouveau tirage du Loto de trois millions d'euros, ce mercredi 10 mars 2021. Une jolie cagnotte qui devrait permettre à l'heureux gagnant d'accomplir un rêve, un projet immobilier ou une nouvelle carrière professionnelle. Cette cagnotte démarre sa progression depuis qu'un parieur a remporté le jackpot de sept millions d'euros, ce samedi 6 mars 2021. Si vous cherchez des idées pour votre combinaison, pourquoi ne vous inspiriez-vous pas de la combinaison de cet heureux joueur ? D'après les résultats publiés par la FDJ, ce tirage gagnant comportait les chiffres suivants : 3 - 11 - 13 - 22 - 30 et le 8 comme numéro chance.

Le jackpot est l'objectif rêvé de tout parieur invétéré, mais la Française des jeux propose aussi de remporter des gains dans les rangs inférieurs, ce qui peut permettre aux parieurs d'empocher une jolie somme. Lors du tirage de ce samedi 6 mars 2021, six joueurs sont parvenus à découvrir les cinq bons numéros de la combinaison. À la clé : près de 46 millions d'euros, de quoi gâter ses proches ou se faire plaisir dans les boutiques. Et si la chance ne vous souriait pas pour ce tirage du Loto, peut-être serez-vous tiré au sort ? Chaque grille est associée à un code qui peut vous permettre de remporter la jolie somme de 20 000 euros.

Avec une chance sur 19 millions de remporter la cagnotte, le tirage du Loto relève du pur hasard. Mais il existe des petites astuces pour optimiser ses chances de remporter un gain. Par exemple, il fait plutôt privilégier le 41 et le 22 et non le 19 ni le 42. En règle générale, il est préférable de parieur à la fois des jeux pairs et impairs, car il est très rare que seuls des noms pairs (ou impairs) sortent lors du tirage du Loto. Enfin, essayer de choisir autant de petits nombres que de grands nombres tout en évitant les dates. En effet, nombreux sont les joueurs qui inscrivent une date d'anniversaire ce qui, en cas de réussites, divisent la cagnotte en beaucoup de joueurs.