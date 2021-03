Facebook, Instagram, WhatsApp en panne : des connexions impossibles, que se passe-t-il ?

DOWN. Les utilisateurs des services Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp sont nombreux à ne pas pourvoir utiliser ces applications ce jeudi 25 mars.

Une panne géante qui dure plusieurs dizaines de minutes, ce n'est pas si courant. Ce jeudi 25 mars, Facebook et ses services de messageries instantanées, Messenger et WhatsApp, sont touchés par des dysfonctionnements techniques rares mais très impressionnants. De très nombreux utilisateurs ne peuvent pas se connecter à ces plateformes. Instagram est aussi indisponible pour beaucoup de comptes. La panne actuelle est mondiale, elle touche de nombreux pays occidentaux et particulièrement ceux dans lesquels ces services sont les plus utilisés. Selon le site Downdetector, qui permet aux usagers de signaler les difficultés de connexion, la panne a débuté vers 10h15, elle semble en voie de résolution.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Une panne similaire avait eu lieu sur Facebook le 19 mars 2021, les connexions aux services du groupe mondial avaient été impactées durant près de trois-quarts d'heure.