Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 mars 2021 en direct

RESULTATS LOTO – Les bons résultats du Loto seront-ils sur votre grille ce lundi 29 mars ? Pour le savoir, la première chose à faire, c'est bien de remplir votre grille pour ce tirage du Loto avant 20h15 !

[Mis à jour le 29 mars 2021 à 18h58] Comme chaque semaine, qui dit lundi, dit nouveau tirage du Loto ! Ce lundi 29 mars 2021, vous jouez précisément pour tenter de remporter la jolie somme de 5 millions d'euros. Et ça tombe bien, le soleil est de la partie, alors pourquoi ne pas profiter des températures clémentes pour faire une balade jusque chez votre buraliste et remplir votre grille de Loto ? Pour essayer de trouver les bons résultats, la formule est toujours la même : il vous suffit de cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, puis un numéro chance sur une grille de 1 à 10.

Vous êtes coincés chez vous, en télétravail ou à garder vos enfants ? Aucun problème, vous pouvez participer à ce tirage du Loto directement depuis votre ordinateur ou votre smartphone, et ce en quelques clics, depuis le site officiel de la Française des jeux ou depuis l'application mobile. Vos chances de remporter le jackpot du Loto sont exactement les mêmes ! En l'occurrence, vous avez 16,7 % de chances de trouver les bons résultats du Loto, soit 1 sur 6 !

N'oubliez pas non plus qu'à chaque nouveau tirage du Loto, vous avez une chance en plus de gagner grâce à l'option 2nd tirage. Cette option, qui ne vous coûtera que 80 centimes supplémentaires vous permet de rejouer les numéros de votre grille de Loto, à l'exception du numéro chance. Par exemple, si vous avez cinq bons numéros, l'option second tirage vous permet de remporter 100 000 euros minimum. Une raison de plus, donc, de remplir votre grille, même sans être certains de trouver les bons résultats du Loto !