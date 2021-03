"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : les numéros gagnants du tirage du mardi 30 mars 2021"

RESULTATS EUROMILLIONS – Serez-vous le 26e millionnaire du tirage de l'Euromillions ? Pour le savoir, consultez tous les résultats de l'Euromillions sur notre page !

[Mis à jour le 30 mars 2021 à 23h08] En ces temps de crise sanitaire, tout est bon pour retrouver un peu d'espoir et de joie. En la matière, le tirage de l'Euromillions de ce mardi 30 mars avait largement de quoi faire rêver à des jours meilleurs avec son impressionnante cagnotte de 125 millions d'euros. Oui, c'est bien un jackpot à neuf chiffres que votre grille d'Euromillions pouvait vous permettre de remporter, avec à la clef de beaux projets à réaliser. Après avoir découvert le code My Million, qui a peut-être permis à l'un d'entre vous de remporter un million d'euros, voici tous les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 30 mars 2021

24-27-28-29-42 et les numéros étoile : 4-8

Code My Million : RQ 559 8594 (Bourgogne-Franche-Comté)

Vous n'avez pas le bon code My Million ? Encore un peu de patience, les résultats de l'Euromillions vous seront peut-être plus favorables ! Si là encore, ce n'est pas le cas, alors il ne vous restera plus qu'à retenter votre chance au prochain tirage de l'Euromillions ! Pour cela, il vous faudra cocher cinq numéros entre 1 et 50, et deux numéros étoile entre 1 et 12 sur votre grille d'Euromillions. Le tout, avant 20h15, sous peine de voir tous vos espoirs de trouver les bons résultats de l'Euromillions s'envoler ! Une fois cette étape remplie, il ne vous reste plus qu'à attendre les résultats de l'Euromillions, à retrouver sur notre page. La chance va-t-elle être de votre côté ?

Pour rappel, à chaque tirage de l'Euromillions, un code vous est attribué aléatoirement pour chaque grille validée : le code My Million. Composé de deux lettres et de six chiffres, ce code est tiré au sort peu avant que les résultats de l'Euromillions ne soient dévoilés. Si votre code est tiré au sort, vous empochez la très jolie somme d'un million d'euros ! Sans être aussi exorbitant que le jackpot mis en jeu par le tirage de l'Euromillions, qui peut parfois atteindre neuf chiffres, ce gain peut tout de même vous permettre de réaliser de très beaux projets. Alors, n'attendez plus pour valider votre grille d'Euromillions !