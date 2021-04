"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du mardi 6 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - 17 millions d'euros étaient en jeu lors du tirage de l'Euromillion du mardi 6 avril 2021. Il est temps de savoir si vous avez misé sur les bons numéros. Les résultats sont à découvrir sur cette page.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 21h29] Depuis samedi, la totalité de la France est reconfinée pour ralentir la propagation du Covid-19. Les fêtes de Paques sont passées. Quoi de mieux pour se remonter le moral que quelques millions d'euros supplémentaires dans son compte en banque ? Mardi 6 avril 2021, l'Euromillions proposait le jackpot de 17 millions d'euros. Découvrez dès à présent les résultats de ce tirage.

Le tirage de l'Euromillions du 6 avril 2021 :

2 - 21 - 37 - 38 - 50 et les numéros étoile : 7 et 8

Code My Million : EC 415 4458

La France n'est pas la seule à jouer à l'Euromillions. En effet, contrairement au Loto, il s'agit d'une loterie transnationale. 12 pays sont concernés ce qui en fait la plus grande loterie d'Europe, et il y a aujourd'hui 174 millions de joueurs potentiels. L'initiative de créer un tel jeu est venue de la Française des jeux. En 2004, les Britanniques, les Espagnols et les Français se regroupent et le premier tirage de l'Euromillions a lieu le vendredi 13 février de la même année. Le jackpot mis en jeu était de 15 millions d'euros. Le plus gros gain remporté lors de ce jeu est de 190 millions d'euros, et il a été remporté quatre fois, dans trois pays différents : le Royaume-Uni (deux fois), l'Espagne et le Portugal.

Si vous gagnez, il y a encore une étape à ne pas oublier : garder votre ticket et vous faire connaître auprès de la FDJ. En octobre dernier, un joueur irlandais a ainsi failli perdre un demi-million d'euros. Cet homme a joué avec sa fille sans y croire vraiment, il a rempli sa grille, et a manqué de mettre le ticket à la poubelle à la sortie de son bureau de tabac. Or, les numéros qu'il a joué lui ont rapporté 500 000 euros. Ce genre d'histoires arrive plus souvent qu'on pourrait le croire. Un Parisien avait ainsi fait la même erreur et avait failli mettre une croix sur cinq millions d'euros.