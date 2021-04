"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 10 avril en direct"

RESULTATS LOTO – N'attendez pas pour participer à ce tirage du Loto du samedi 10 avril ! En trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez décrocher 13 millions d'euros.

[Mis à jour le 10 avril 2021 à 19h06] Et si vous commenciez le week-end en ajoutant 13 millions d'euros sur votre compte en banque ? C'est du moins ce que vous propose de décrocher le tirage du Loto de ce samedi 10 avril. Vous vous apprêtez à aller vous balader, en restant bien sûr dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez vous, confinement oblige ? C'est l'occasion idéale pour faire un détour chez votre buraliste afin de remplir votre grille de Loto ! Vous êtes en famille et vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pour tenter de trouver les bons résultats du Loto, connectez-vous sur le site de la Française de jeux (FDJ).

Pour les plus connectés, il est aussi possible de participer à ce tirage du Loto directement depuis l'application mobile de la FDJ. Là encore, il vous suffira de cocher vos numéros fétiches, ou vous laissez guider par votre inspiration pour remplir votre grille de Loto. Pour rappel : cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. Rien de plus simple ! N'oubliez pas toutefois de valider votre grille avant 20h15, heure limite pour participer à ce tirage du Loto. Rendez-vous enfin sur notre page pour découvrir tous les résultats du Loto à partir de 20h30. Que la chance soit avec vous !

Et de fait, il vous en faudra, car en jouant au tirage du Loto, vous avez 16,7% de chances de gagner, soit 1 chance sur 6. Plus précisément, vous avez 19 068 840 combinaisons possibles pour espérer trouver les bons résultats du Loto ! Alors, pour mettre toutes les chances de votre côtés, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, remplir plusieurs grilles de Loto. Vous pouvez également sélectionner l'option 2nd tirage, qui fait monter vos chances de gagner à 25%, soit près d'1 chance sur 4. Enfin, vous pouvez aussi vous en remettre totalement au hasard en cochant l'option Flash qui choisira vos numéros à votre place.