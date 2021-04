"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 10 avril [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Le grand moment tant attendu est enfin arrivé ! Découvrez tous les résultats du Loto du samedi 10 avril. Ce tirage du Loto vous réserve-t-il une bonne surprise ?

[Mis à jour le 10 avril 2021 à 20h56] Le cœur battant et les yeux rivés sur votre reçu de Loto, vous attendez désormais de savoir si votre vie s'apprête à changer radicalement, en ce samedi pluvieux. Que vous soyez un inconditionnel du tirage du Loto ou que vous ayez tenté votre chance pour la première fois, le suspens et l'impatience qui en découle restent les mêmes ! Les 13 millions de la cagnotte du Loto sont-ils pour vous ? Avez-vous bien fait de choisir l'option 2nd tirage ? Possédez-vous l'un des codes gagnants de ce tirage du Loto ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats du Loto.

Tirage du Loto du 10 avril 2021 :

4-8-9-15-35 et le numéro chance : 8 (pas de gagnant)

Option second tirage : 44-41-38-31-34

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le tirage du Loto de ce samedi ne vous a pas porté chance ? N'hésitez pas à participer au prochain tirage chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux. Pour les plus connectés, il est aussi possible de jouer au tirage du Loto directement depuis l'application mobile de la FDJ. Là encore, il vous suffira de cocher vos numéros fétiches, ou vous laissez guider par votre inspiration pour remplir votre grille de Loto. Pour rappel : cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. Rien de plus simple ! N'oubliez pas toutefois de valider votre grille avant 20h15, heure limite pour participer à ce tirage du Loto. Rendez-vous enfin sur notre page pour découvrir tous les résultats du Loto à partir de 20h30. Que la chance soit avec vous !