Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 avril 2021 [EN DIRECT]

RÉSULTATS LOTO – Et si vous remportiez 2 millions d'euros ? C'est la somme que propose la FDJ pour le tirage du Loto de ce mercredi 14 avril 2021.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 18h36] La période actuelle vous met le moral à zéro ? La Française des jeux (FDJ) a peut-être la solution pour vous redonner le sourire. Ce mercredi 14 avril 2021, vous avez la possibilité de gagner pas moins de 2 millions d'euros grâce au tirage du Loto. Pour toucher ce jackpot, à vous de trouver la bonne combinaison de chiffres sur votre grille. Si vous n'avez pas encore joué, il est toujours temps de tenter de votre chance puisque vous avez jusqu'à 20h15 pour participer. Alors, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à pousser la porte d'un bureau de tabac ou à vous connecter sur le site de la Française des jeux, pour acheter une grille à 2,50 euros. Ensuite, suivez votre instinct et cochez les cases de votre choix : cinq chiffres et un N° Chance. Les résultats seront dévoilés sur notre page autour de 21 heures, comme chaque lundi, mercredi et samedi. Restez connecté !

Pour sélectionner les numéros de votre grille, libre à vous de miser sur vos chiffres porte-bonheur ou sur des dates symboliques. Sachez cependant que certains chiffres ressortent plus souvent que d'autres. D'après la Française des jeux, six boules ont été tirées de manière régulière entre le 4 novembre 2019 et le 27 mai 2020. Il s'agit du 7, du 30, du 45 (15 fois), du 10, du 29 (14 fois) et du 26 (13 fois). Pour le N° Chance, il s'agit du 9 (14 fois), du 8 (12 fois) et du 4 (11 fois).

Que feriez-vous avec 2 millions d'euros ? Si vous deveniez le grand gagnant du Loto, ce pactole vous permettrait de céder à quelques folies. À moins que vous ne préfériez épargner votre argent. Sachez en tout cas qu'avec 2 millions d'euros, vous pourriez faire plus de 133 fois le tour du monde. Cette somme correspond également à plus de 1 624 Scmis en France. De quoi vous donner quelques idées ?