"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Êtes-vous devenu millionnaire ? La Française des jeux proposait 17 millions d'euros pour le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 23 avril 2021. Les résultats sont disponibles...

[Mis à jour le 23 avril 2021 à 21h42] Dix-sept millions d'euros. Une somme qui en fait rêver plus d'un. Mais empocher le jackpot de l'Euromillions est loin d'être donné à tout le monde. Assiduité, diront certains, mais surtout une bonne dose de chance. Car lors du tirage de l'Euromillions, c'est le hasard qui décide. Et mieux vaut avoir un bon karma pour espérer empocher un petit quelque chose. Les résultats de l'Euromillions de ce vendredi 23 avril 2021 viennent d'être dévoilés par la Française des jeux (FDJ). Question : faites-vous partie des heureux élus du jour ? Car si vous n'avez pas coché le bon résultat, peut-être avez-vous le code My Million gagnant ? Le mieux est de vérifier ci-dessous sans plus attendre !

Tirage de l'Euromillions du vendredi 23 avril 2021

3-14-15-19-29 et les numéros étoile 2 et 8

My Million KZ 186 1003

Certains joueurs de l'Euromillions peuvent être parfois étourdis en remplissant leurs grilles. Et même, ne pas se rendre compte qu'ils sont l'heureux élu du tirage. Dans les Pyrénées-Orientales, la Française des jeux est ainsi à la recherche d'un joueur qui a remporté un million d'euros grâce au My Million… sans jamais venir le réclamer. Le gagnant a jusqu'au 29 avril pour se faire connaître auprès du service clients de la FDJ. Le code gagnant ? FS 781 4350.

Certes, les probabilités de remporter l'Euromillions sont très fines, mais parfois les résultats peuvent faire des chanceux. Ce mardi 20 avril, un heureux joueur a trouvé les bons résultats de l'Euromillions et a remporté plus de 69 millions d'euros. À qui le tour ?