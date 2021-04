"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont en ligne ! Ce lundi 26 avril 2021, 2 millions d'euros étaient mis en jeu. La fin du suspense ci-dessous.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 20h51] Ce lundi 26 avril 2021, 2 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont désormais en ligne, et la combinaison dévoilée ! Serez-vous le ou la grand(e) gagnant(e) de ce tirage ? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, de nombreux tirages du Loto restent à venir. Chaque lundi, mercredi et vendredi, une nouvelle possibilité de jouer s'offre à vous. Avec des règles très simples : sélectionner cinq chiffres, ainsi qu'un numéro Chance. De plus, à chaque tirage, dix gagnants remportent la somme de 20 000 euros, grâce aux 10 codes Loto tirés au sort parallèlement à la combinaison gagnante du jour.

Le tirage du Loto du lundi 26 avril :

2-34-41-32-8 et numéro Chance 6 (pas de gagnant)

Second tirage : 37-35-13-33-1

Dix codes gagnants : D 7479 8603 - G 0482 3161 - I 4594 7768 - L 8810 9996 - N 4553 6432 - O 4660 8286 - R 6936 3252 - S 2155 4978 - T 9318 9077 - U 3790 3751

Joker+® 2 323 171

Si vous souhaitez maximiser vos chances de gagner, c'est possible. En effet, depuis novembre 2019, l'option second tirage vous permet de remporter jusqu'à 100 000 euros supplémentaires. Ce lundi 26 avril 2021, il est par exemple possible d'empocher 100 000 euros supplémentaires en plus du jackpot de 2 millions proposé pour le tirage du Loto classique. Pour souscrire à cette option, il vous faudra débourser 80 centimes supplémentaires lors de l'achat de votre grille, physique ou en ligne. Un petit investissement pour un potentiel beau gain supplémentaire !

Surprise : certaines combinaisons pourraient davantage vous porter chance. En effet, le site Guide du pari a indiqué les 10 chiffres les plus sortis lors des tirages du Loto. Le numéro 41 arrive en tête, en ayant été tiré 134 fois depuis octobre 2008, soit un taux de sortie de 12,38 %. Suivent ensuite le numéro 22, tiré 131 fois depuis octobre 2008, le numéro 13 (tiré 128 fois), le numéro 23 (tiré 126 fois), le numéro 33 (tiré 124 fois), le numéro 1 (123 fois), les numéros 15, 27 et 16 (121 fois chacun) et le numéro 32 (119 fois).