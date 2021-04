"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 30 avril 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Nouveau tirage de l'Euromillions en jeu ce vendredi 30 avril 2021 avec plus de 42 millions d'euros à gagner grâce à la Française des jeux (FDJ). À vous de jouer !

[Mis à jour le 30 avril 2021 à 18h52] Ce vendredi 30 avril 2021 deviendra peut-être votre jour de chance grâce au tirage de l'Euromillions ! Aujourd'hui, la Française des jeux (FDJ) présente un jackpot qui s'élève cette fois à 42 millions d'euros pour celui qui trouvera les bons résultats de l'Euromillions. Vous n'avez encore jamais participé à la cagnotte européenne ? On vous explique tout. Pour jouer, il vous suffit de remplir votre grille de sept numéros. Les cinq premiers sur une grille de 50 chiffres, puis deux étoiles sur une grille de douze numéros. La grille classique coûte 2,50 euros, une somme dérisoire finalement face au gain espéré !

Jouer seul ou en équipe ? Sur cette question, il y a deux écoles pour les habitués de l'Euromillions. Si certains préfèrent garder leur butin pour eux, d'autres font le choix de multiplier leur chance en groupe. Et parfois, cette option fonctionne ! En Angleterre, dix employés d'une compagnie de bus ont remporté ensemble plus d'un million d'euros. Le 16 avril dernier, le petit groupe a décidé de jouer ensemble et a remporté plus d'1,15 million d'euros, soit 115 000 euros chacun. "C'est une somme d'argent qui change la vie de chacun d'entre nous et nous avons tous des projets différents", a pu se réjouir un des participants, Kevin Davidson, auprès du quotidien britannique The Sun.

Le saviez-vous ? La Française des jeux fêtera les 45 ans du Loto le 21 mai prochain. Pour l'occasion, 13 millions d'euros seront proposés, mais aussi et surtout pas moins de 50 codes à 20 000 euros, soit l'assurance d'avoir au moins 50 grands gagnants le jour J ! Une aubaine à ne pas manquer. Même si vous êtes plutôt adepte des cagnottes un peu plus fournies, comme c'est le cas à l'Euromillions. Vous hésitez encore ? Sachez qu'au Loto vous avec une chance sur 19 millions de trouver le résultat gagnant, contre une sur plus de 139 millions à l'Euromillions !