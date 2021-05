"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 8 mai 2021, 7 millions d'euros"

RESULTATS LOTO - Sept millions d'euros, voilà une cagnotte qui vaut le détour ! Les intéressés sont invités à tenter leur chance avant 20h15 ce samedi 8 mai 2021. Les résultats seront livrés sur cette page dans la foulée.

[Mis à jour le 8 mai 2021 à 18h35] Avec le pont de l'Ascension qui se profile, et surtout le déconfinement et les grandes vacances, il fait bon renflouer les caisses. Et la Française des jeux (FDJ) pourrait bien être votre seule option pour gagner vite, et en peu de temps ! Ce samedi 8 mai 2021, le tirage du Loto propose un jackpot de sept millions d'euros à qui trouvera le résultat. La cagnotte moyenne à ce jeu de hasard s'élevant à cinq millions d'euros, on est donc sur un gros lot qui commence à être considérable. Mais trouver les résultats du Loto n'est pas chose donnée à tout le monde !

Assiduité, diront certains, karma estimeront les autres. Avec une chance sur très exactement 19 068 840, soit le nombre de combinaisons susceptibles de sortir lors de chaque tirage du Loto, peu de joueurs parviennent à leurs fins. Mais ne serait-ce pas là toute la beauté du jeu ? Pour les plus pessimistes, la Française des jeux s'amuse à souligner que "100% des vainqueurs ont tenté leur chance". De belles paroles, mais qui ne promettent pas la victoire. En revanche, en jouant une grille classique (cinq chiffres et un N°Chance) moyennant 2,20 euros, sachez que vous avez une chance sur dix de vous faire rembourser au moins votre mise, et donc d'avoir joué gratuitement. En effet, il suffit de trouver le N°Chance du jour pour se voir remettre 2,20 euros, soit pile de quoi retenter sa chance. Dix numéros étant possibles, cela fait donc bien une chance sur 10 de jouer gratuitement.

17% des combinaisons gagnantes

De même, il est bon de garder à l'esprit qu'il n'y a pas que l'éventuel grand gagnant qui peut repartir avec un beau pactole. En effet, outre le N°Chance, en trouvant d'autres chiffres, vous pourrez également remporter des gains, plus ou moins gros. Quelles sont vos probabilités ? Vous avez une chance sur 2 118 760 d'être l'un des vainqueurs du rang 2 (cinq bons numéros), mais également une sur 86 677 de gagner au rang 3 (quatre bons numéros et le N°Chance) ou encore une chance sur 9 631 de parvenir à vous hisser au rang 4. D'après Futura Science, 17% des combinaisons seraient gagnantes, soit près de deux chances sur 10 de ne pas repartir bredouille !