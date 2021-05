"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 mai 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto a-t-il été productif ? Pouvez-vous vous targuer ce mercredi 19 mai 2021 en soirée d'être devenu la star du déconfinement ? Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

[Mis à jour le 19 mai 2021 à 21h22] Cette nouvelle étape du déconfinement vous a-t-elle porté chance ? Après avoir retrouvé votre bar, restaurant ou café préféré, le tirage du Loto a-t-il parfait votre soirée en vous permettant d'empocher les six millions d'euros en jeu ? Le mieux est de vérifier par vous-même sans plus attendre tous les résultats du Loto. Il semble toutefois que personne ne soit parvenu à mettre la main sur la combinaison gagnante ce mercredi 19 mai 2021 en soirée. Néanmoins, deux joueurs remportent tout de même la coquette somme de 88 458,30 euros. Ils ont en effet trouvé une partie du résultat du Loto : cinq chiffres pour être exact, seul le N°Chance leur manquait. De quoi faire quand même d'eux les rois du déconfinement !

Tirage du Loto du 19 mai

3-17-23-28-41 et le N°Chance 3

Joker+ 8 801 486

Résultats Option 2nd tirage : 4-38-45-46-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : D 9525 8053 - E 7745 0623 - G 0778 6082 - I 3725 4285 - J 2424 0058 - K 6995 1083 - L 3949 0776 - N 5783 8920 - T 9535 4632 - W 0682 7391

Bonne nouvelle, la Française des jeux organise cette semaine un tirage exceptionnel du Loto. Le prochain tirage du Loto n'aura donc pas lieu samedi, mais vendredi. Au programme : 13 millions d'euros et 50 codes à 20 000 euros (contre 10 habituellement). La FDJ fête en effet les 45 ans du Loto ! L'occasion, vous l'aurez compris, de sortir le grand jeu et surtout… La grosse cagnotte ! Si le tirage est donc prévu vendredi 21 mai 2021, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance ! Avis aux amateurs de belles cagnottes ! Comme lors de chaque tirage du Loto, il sera possible de participer au tirage jusqu'à 20h15 environ le jour J, en point de vente agréé ou sur le site de la FDJ. Attention cependant, étant donné que 50 personnes empocheront quoi qu'il arrive 20 000 euros grâce aux codes Loto fournis avec la grille, la FDJ a légèrement augmenté le prix de cette dernière : trois euros, contre 2,20 euros en temps normal. Mais rassurez-vous, en cas de victoire, vous serez largement remboursé !