DIRECT. Giro 2024 : un rythme d'enfer pour lancer la 6e étape, suivez la course

Cette 6e étape du Giro 2024 est longue de 180km et se déroule entre Torre del Lago Puccini et Rapolano Terme après trois jours de transition pour les coureurs. La course démarre fort avec plusieurs tentatives d'échappées

L'essentiel Place à la 9e étape de ce Giro 2024 entre Torre del Lago Puccini et Rapolano Terme. Longue de 180km elle devrait être pour l'un des favoris de ce grand Tour.

Benjamin Thomas a remporté la première étape de sa carrière sur un grand Tour ce mercredi, offrant la première victoire française dans ce Giro et la première de la Cofidis cette saison.

Le leader du classement général Tadej Pogacar est toujours en tête avec 46" d'avance sur Geraint Thomas 2e et 47" sur le troisième Daniel Martinez.

En direct

13:58 - Simon Clarke encore (128km) L'Australien, à l'image de Julian Alaphilippe, est l'un des dynamiteurs de ce début de 6e étape du Giro 2024. Toujours pas d'échappée après plus de 50 kilomètres parcourus. 13:54 - Julian Alaphilippe en queue de peloton (132km) Après avoir beaucoup tenté dans cette première partie de 6e étape du Giro 2024, le Français est redescendu au niveau de sa voiture. Il est en queue de peloton et se dit peut-être que ce n'est pas le bon moment pour attaquer. 13:50 - Laporte est remonté (135km) Le Français, malchanceux depuis le début de ce Giro 2024, est remonté à l'avant du peloton avec, dans sa roue, le deuxième au général Geraint Thomas. 13:46 - Jamais deux sans trois ! (138,5km) Julian Alaphilippe tente une troisième attaque dans cette 6e étape du Giro 2024 mais se relève très vite. 13:41 - Déjà presque 40 kilomètres (142km) Les coureurs ont déjà parcouru presque 40 kilomètres en 40 minutes de course. Ce début de 6e étape du Giro 2024 se déroule sur un rythme particulièrement élevé. 13:35 - Van Poppel et Gaviria sont aussi là (147,5km) Julian Alpahilippe est accompagné de deux coureurs à l'avant même si le peloton semble encore être dans le coup pour avaler cette demi-échappée. 13:33 - Alaphilippe maintenant ! (149,5km) Le Français avait dit qu'il voulait participer à l'échappée et tente de la créer lui même malgré le rythme imposé par le peloton depuis le début de cette 6e étape du Giro 2024. 13:26 - La Bardiani tente beaucoup (155,5km) C'est l'une des équipes invitées de ce Giro 2024 et elle continue d'animer les débuts de course. Toujours pas d'échappée malgré tout dans cette 6e étape très stratégique pour le moment. 13:20 - Paret-Peintre essaye (160,5km) Valentin Paret-Peintre imite Clarke, Marcellusi et Piccolo en essayant de créer un groupe de tête. Mais c'est très compliqué de fausser compagnie au peloton dans ce début de 6e étape du Giro 2024. 13:16 - Kamp rejoint Clarke (164km) Le Danois prête main forte à Simon Clarke pour tenter de former la première échappée de cette 6e étape du Giro 2024. 13:15 - Au tour de Simon Clarke (165km) Après Marcellusi et Piccolo, Clarke prend sa chance dans ce début de 6e étape du Giro 2024. 13:13 - Le peloton gère (166km) Toujours pas d'échappée dans ce début de 6e étape du Giro 2024. Certains tentent mais ne parviennent pas à faire la différence. 13:08 - Marcellusi tente à son tour (171km) C'est un garçon qui tente beaucoup depuis le début de ce Giro 2024. Martin Marcellusi tente une nouvelle échappée. 13:03 - Les cinq premiers kilomètres (175km) Après cinq kilomètres parcourus dans cette 6e étape du Giro 2024, aucun coureur n'a réussi à se sortir du peloton malgré quelques tentatives. 13:00 - Quatre abandons avant la 6e étape du Giro 2024 (178km) Quatre coureurs n'ont pas pris part à cette 6e étape du Giro 2024. Trois d'Israel Premier Tech : Nadav Raisberg, touché à la main droite, Michael Woods, victime d’une commotion et Riley Pickrell, touché au visage et qui montrait également des signes de confusion ce matin. À noter aussi l'abandon surprise de Florian Lipowitz, qui ne se sent pas bien. Il avait impressionné à Oropa. 12:59 - Piccolo déjà en action (179km) L'Italien est parti dès le kilomètre 0 dans cette 6e étape du Giro 2024 mais est plutôt controlé par le peloton. 12:58 - C'est parti ! (180km) Après les 4km de défilé, les coureurs sont lancés dans cette 6e étape du Giro 2024 qui s'annonce plutôt animée ! 12:47 - Le départ fictif ! Le départ fictif de cette 6e étape du Giro 2024 vient d'être donné à Torre del Lago Puccini. Place aux 4km de défilé avant le départ réel. 12:40 - Le début de l'étape dans une vingtaine de minutes Le départ fictif de cette 6e étape du Giro 2024 sera donné dans cinq minutes maintenant. S'en suivra ensuite le départ réel une grosse dizaine de minutes après à Torre Del Lago Puccini. L'arrivée est prévu aux alentours de 17h15 selon le rythme de course imposé dans cette course. 12:30 - La belle victoire française ce mercredi La 5e étape du Giro 2024 a vu le sacre d'un coureur français. Benjamin Thomas a surpris tous les sprinteurs avec une attaque dans les derniers mètres et a signé sa première victoire sur un grand Tour à l'âge de 28 ans. 12:20 - Les favoris de cette 6e étape du Giro 2024 Tadej Pogacar s'avance encore en grand favori de cette 6e étape du Giro 2024. Le Slovène s'était imposé sur les Strade Bianche pour sa course de reprise début mars. Les Français Romain Bardet ou encore Julian Alaphilippe pourraient aussi avoir leur mot à dire dans un parcours qui correspond à leur profil. 12:10 - Le profil de la 6e étape du Giro 2024 Longue de 180km, la 6e étape de Giro 2024 s'élancera de De la station balnéaire de Viareggio jusqu'à la commune de Rapolano Terme. 11,6km s'effectueront sur des "sterrati" soit des chemins de terre. Une seule difficulté répertoriée avec la Volterra. 12:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre cette 6e étape du Giro 2024 entre Torre del Lago Puccini et Rapolano Terme

Le classement du Giro

Le Giro d'Italie suivra la saison printanière et partira le 4 mai. L'arrivée est prévue trois semaines plus tard, à savoir le 26 mai.

Le départ du Giro 2024 s'est fait à Venaria Reale dans la banlieue de Turin, près du Juventus Stadium. L'arrivée sera à Rome. Voici la liste des étapes :

3e étape, 6 mai: Novara-Fossano, 165 km

4e étape, 7 mai: Acqui Terme-Andora, 187 km

5e étape, 8 mai: Genova-Lucca, 176 km

6e étape, 9 mai: Viareggio-Rapolano Terme, 177 km

7e étape, 10 mai: Foligno-Perugia, 37,2 km (contre-la-montre)

8e étape, 11 mai: Spoleto-Prati di Tivo, 153 km

9e étape, 12 mai: Avezzano-Naples, 206 km

Jour de repos, 13 mai

10e étape, 14 mai: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), 141 km

11e étape, 15 mai: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, 203 km

12e étape, 16 mai: Martinsicuro-Fano, 183 km

13e étape, 17 mai: Riccione-Cento, 179 km

14e étape, 18 mai: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 31 km (contre-la-montre)

15e étape, 19 mai: Manerba del Garda-Livigno (Mottolino), 220 km

Jour de repos, 20 mai

16e étape, 21 mai: Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana), 202 km

17e étape, 22 mai: Selva di Val Gardena-col Brocon, 154 km

18e étape, 23 mai: Fiera di Primiero-Padoue, 166 km

19e étape, 24 mai: Mortegliano-Cima Sappada, 154 km

20e étape, 25 mai: Alpago-Bassano del Grappa, 175 km

21e étape, 26 mai: Rome-Rome, 126 km

Voici la carte du parcours de ce Giro 2024 :

© Giro d'Italia

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.