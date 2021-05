"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 22 mai 2021 en direct [EN LIGNE]"

Le samedi 22 mai 2021 est-il devenu votre jour de chance ? La Française des jeux (FDJ) mettait en jeu un nouveau tirage du Loto ce week-end, avec en jeu, plus de 14 millions d'euros sur le tapis. Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

[Mis à jour le 22 mai 2021 à 21h11] Depuis la réouverture des terrasses et des lieux de culture, les Français semblent avoir retrouvé un peu de joie dans un quotidien trop souvent rythmé par des confinements et autres restrictions. Et si le déconfinement s'accompagnait d'une belle somme d'argent ? C'est ce que propose la Française des jeux (FDJ) avec un nouveau tirage du Loto ce samedi 22 mai 2021. En jeu, plus de 14 millions d'euros ! Mais malheureusement, personne n'a su la bonne combinaison que voici :

Tirage du Loto du 22 mai

2-7-9-19-45 et le N°Chance 10

Joker+ 9 749 350

Résultats Option 2nd tirage : 10-32-34-37-44

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 8975 0274 - D 1337 5638 - D 2672 6846 - E 7027 2494 - F 4434 1588 - I 8878 9221 -

K 0143 6115 - L 7980 4931 - N 4732 2392 - O 9117 4637

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ



Vous voulez tenter votre chance au prochain tirage du Loto de ce lundi 24 mai ? Rien de bien compliqué ici, il suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Pour devenir le grand vainqueur, il vous faut trouver la combinaison entière.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Parfois, les gains du Loto peuvent encourager quelques différends dans les familles. Dans le Tarn-et-Garonne, une femme a assigné la Française des jeux en justice, après avoir été délaissée par sa mère lorsqu'elle a remporté un ticket gagnant au Loto, voilà plus de huit ans. Ce sont nos confrères de Capital qui raconte ce couac familial, jeudi 20 mai. En 2013, la mère remporte 9,5 millions d'euros et déclare par la suite avoir joué le ticket avec deux de ses trois enfants. Selon les règles de la FDJ, les gains sont finalement répartis de manière égalitaire. Sauf que la troisième enfant ne comptait pas laisser passer cette injustice. Selon cette dernière, la mère a toujours joué seule au Loto, par le système d'abonnement, et donc les parts des autres enfants auraient été complètement faussées. Devant cette fraude à la donation, la femme a demandé des comptes à la FDJ, qui a refusé toute coopération. Depuis, la femme a saisi l'organisme en justice, mais le Tribunal de Toulouse n'a pas plaidé en sa faveur. Pire encore ! La plaignante doit désormais rembourser 3 000 euros de frais de justice à la Française de jeux.