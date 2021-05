"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 29 mai 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont en ligne ! Ce samedi 29 mai 2021, 17 millions d'euros étaient mis en jeu. Serez-vous le ou la grand(e) gagnant(e) ? La réponse ci-dessous.

[Mis à jour le 29 mai 2021 à 20h51] Ce samedi 29 mai 2021 sera-t-il votre jour de chance ? 17 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont désormais en ligne, et la combinaison dévoilée ! Si la chance n'a pas encore tourné, rassurez-vous, de nombreux tirages du Loto restent à venir. Ils sont en effet prévus tous les lundi, mercredi et samedi. Vous pourrez rejouer vos chiffres fétiches, ou innover et tester de nouvelles combinaisons. Il existe de nombreuses opportunités de vous faire gagner le gros lot et réaliser vos rêves les plus fous !

Le tirage du Loto du 29 mai 2021 :

32-4-36-44-9 et numéro Chance 3 (2 gagnants)

Second tirage : 7-42-32-30-22

Joker+ ® 2 506 645

2 506 645 B 3284 6459 - C 2459 0023 - C 5202 0174 - I 9309 0658 - K 7135 4795 - N 0509 7887 - O 3353 5371 - Q 0268 1235 - T 2633 2526 - T 6210 2444

Grâce à l'option second tirage, disponible depuis le mois de novembre 2019, les joueurs ont également la possibilité de remporter jusqu'à 100 000 euros en plus du jackpot. Ce samedi 29 mai 2021, vous pourrez donc par exemple remporter 100 000 euros en plus des 17 millions proposés pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats de cette option "bonus" sont ensuite communiqués en même temps que le reste des tirages du Loto, sur TF1 ainsi que sur le site de la Française des jeux, avant d'être repris sur L'Internaute.

Attention à bien respecter les règles si vous décrochez le gros lot de 17 millions d'euros lors de ce tirage du Loto. En effet, il pourrait vous échapper pour une simple raison administrative. Car chaque pays accorde une durée bien spécifique afin de récupérer son dû. En France ou au Luxembourg, vous avez par exemple 60 jours pour venir réclamer la somme gagnée lors d'un tirage du Loto. Certains pays proposent une durée plus longue, comme la Belgique, avec 140 jours. Dans le cas où personne ne vient réclamer un gain, celui-ci est redistribué selon la politique du pays.