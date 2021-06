"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 2 juin en direct / [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO - Ce mercredi 2 juin 2021, la Française des jeux (FDJ) propose une jolie cagnotte de trois millions d'euros au tirage du Loto, de quoi attaquer le déconfinement avec plein de nouveaux projets.

[Mis à jour le 2 juin 2021 à 19h07] Le tirage du Loto démarre sa progression. Ce mercredi 2 juin 2021, la Française des jeux (FDJ) propose une cagnotte de trois millions d'euros, une jolie somme pour profiter de la réouverture des bijouteries et des boutiques de mode. Ou pourquoi ne pas investir ce jackpot alléchant dans un projet immobilier ou professionnel ? Lors du précédent tirage, la cagnotte minimale de deux millions d'euros n'a pas été remportée. Comme le stipule le règlement, la cagnotte grimpe d'un million d'euros supplémentaire à chaque tirage non remporté. Si la combinaison de ce soir n'est pas découverte, le prochain tirage du Loto s'élèvera à quatre millions d'euros.

Pour tenter sa chance au Loto, les règles du jeu sont très simples. Il suffit de se procurer une grille du Loto auprès de votre buraliste le plus proche. Il est également possible de valider une grille en ligne, sur le site ou sur l'application. Ensuite, il faut cocher six numéros : cinq sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Vous l'aurez compris : pour remporter la fameuse cagnotte, il faut découvrir l'intégralité de la combinaison ! Cela dit, les parieurs ayant remporté quelques numéros peuvent tout de même remporter un petit quelque chose ! Lors du précédent tirage remporté, samedi 29 mai, près de 50 joueurs ont empoché 1 456 euros, une jolie somme pour s'offrir une belle table gastronomique à deux, à compter du 9 juin, date de réouverture des restaurants en intérieur.

À vous ensuite d'imaginer une combinaison composée de cinq numéros et un numéro étoile. Une date de naissance, vos chiffres porte-bonheur… Toutes les possibilités s'offrent à vous ! Ce n'est pas par hasard si le Loto est considéré comme un jeu de… hasard. En effet, les joueurs ont une chance sur 19 millions de trouver la fameuse combinaison tant convoitée. Saviez-vous que la cagnotte du tirage du Loto n'est pas le seul gain que vous pouvez remporter ? Chaque grille est associée à un code : lors des trois tirages du Loto de la semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, un tirage au sort est effectué pour permettre à l'heureux chanceux de remporter 20 000 euros !