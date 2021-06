"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 14 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Nouvelle cagnotte en jeu ce lundi 14 juin 2021. La Française des jeux (FDJ) proposait trois millions d'euros à celui qui trouvera les résultats lors du tirage du Loto. Découvrez les résultats sur notre page !

[Mis à jour le 14 juin 2021 à 21h26] Les vacances d'été arrivent et avec elles les perspectives de voyages au soleil. Enfin ! Alors que certaines frontières s'apprêtent à rouvrir avec la fin de la crise sanitaire, les Français n'ont pas tardé à se jeter sur les réservations cette année pour s'assurer les meilleures vacances possibles. Quoi de mieux donc que d'accompagner cette période par une belle rentrée d'argent ? Ce lundi 14 juin 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un beau jackpot de 3 millions d'euros à celui qui réussira à trouver les bons résultats du Loto. Voici les bons chiffres qu'il fallait trouver pour espérer gagner ce gain :

Tirage du Loto du 14 juin 2021

12-19-21-40-47 et le N°Chance 7

Joker+ 1 307 617

Résultats Option 2nd tirage : 14-27-30-31-43

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : E 9195 3720 - G 6080 7086 - J 1411 3002 -

J 6534 5547 - K 4905 9285 - M 6828 4372 - P 6423 4794 - U 9475 9994 - V 0640 1907 -

W 0797 4725

Avec trois millions d'euros, plus besoin de faire attention au portefeuille lors de vos vacances estivales. Mais pour cela, faut-il encore trouver les bons numéros du ticket gagnant ! Vous voulez jouer lors du prochain tirage mercredi 16 juin 2021 ? Pour cela, il vous suffit de tenter votre chance, et ce pour la maudite somme de 2,20 euros, le prix d'une grille d'une Loto. Il ne vous reste plus qu'à cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro chance, à sélectionner entre 1 et 10. Vous pouvez décider de valider votre tirage du Loto en ligne, ou bien de vous diriger vers le bureau de tabac le plus proche pour remplir la grille.

Vous voici devant votre copie, mais voilà, aucune idée ne vous vient en tête pour choisir les bons numéros sur votre grille du Loto. Pas de panique ! Pour cela, il existe toujours l'option Flash, qui sélectionne à votre place et au hasard une combinaison. Bon à savoir, l'historique des tirages du Loto est toujours présent sur le site de la FDJ, si vous êtes un grand amateur de probabilités ! Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours vous fier au hasard, car comme dit le slogan du Loto : "100 % des gagnants ont tenté leur chance".