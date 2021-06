Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 juin 2021 en direct

RESULTATS LOTO – Vous n'avez pas encore rempli votre grille pour ce tirage du Loto du lundi 21 juin ? Ne manquez pas votre chance de trouver les bons résultats du Loto !

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 19h02] L'été est officiellement là, et avec lui, reviennent les envies d'évasion et de voyage. S'il n'est pas encore totalement possible de faire le tour de la planète, le tirage du Loto du lundi 21 juin 2021 pourrait quand même vous aider à préparer vos prochaines aventures aux quatre coins du globe. En trouvant les bons résultats du Loto, vous disposeriez d'une jolie cagnotte de 6 millions d'euros pour loger dans les plus beaux palaces du monde, faire une croisière sur un yacht de luxe ou même vous installer définitivement sur une île paradisiaque. Tous vos rêves pourraient se concrétiser avec une simple grille de Loto.

Deux possibilités pour participer à ce tirage du Loto : jouer directement chez un buraliste ou remplir votre grille de Loto en ligne. Si vous disposez d'un smartphone, il vous suffit de vous connecter sur l'application officielle de la Française des jeux (FDJ). Sinon, rendez-vous sur le site Internet de la FDJ pour cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance sur une grille de 1 à 12. Il vous suffira ensuite d'attendre les résultats du Loto, qui seront dévoilés vers 20h50 et que vous pourrez retrouver sur notre page.

Le syndrome de la grille blanche vous saisit ? Si vous n'avez pas de combinaison fétiche ou pas d'inspiration, vous pouvez sélectionner l'option Flash proposée à chaque tirage du Loto. Avec cette option, les numéros de votre grille de Loto sont cochés aléatoirement à votre place, de quoi vous en remettre totalement au hasard. Vous pouvez également maximiser vos chances de trouver les bons résultats du Loto en remplissant plusieurs grilles, avec la possibilité, là encore, d'utiliser l'option Flash multiple.