"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 juin 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS – En ce début de semaine, la Française des jeux (FDJ) vous retrouve avec un nouveau tirage de l'Euromillions, avec à la clé, 40 millions d'euros en jeu.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 19h12] Allez, on commence cette semaine du bon pied avec un nouveau tirage de l'Euromillions, proposé par la Française des jeux (FDJ). Ce mardi 22 juin 2021, le jackpot s'élève à 40 millions. Une belle somme qui vous permettrait de réaliser tous vos rêves les plus fous… et pourquoi pas arrêter de travailler. En effet, d'après le simulateur Votre salaire vs l'Euromillions, il vous faudrait 2 785 années pour empocher cette somme en travaillant, si vous êtes rémunéré au SMIC français. De quoi se laisser rêver un peu ! Mais avant de démissionner, un peu de patience, il faut d'abord trouver les bons résultats de l'Euromillions.

Alors ça vous tente ? Pour cela, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ, afin de valider votre petite grille de l'Euromillions. Mais attention, il faut sélectionner vos numéros avant 20h15, et après, ça sera trop tard ! La grille vous coûtera 2,20 euros, une somme ridicule par rapport au gain espéré.

Allez un peu de patience, nous vous dévoilerons les résultats dès 21 heures. Et si jamais vous avez manqué le rendez-vous de ce mardi, sachez qu'un nouveau tirage de l'Euromillions vous attend vendredi 25 juin.