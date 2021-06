"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Et si vous commenciez la semaine par empocher… trois millions d'euros ? C'était la promesse de la FDJ pour ce nouveau tirage du Loto, lundi 28 juin 2021. Les résultats sont désormais connus.

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 21h11] Les résultats du Loto viennent d'être délivrés. Que fallait-il avoir joué ? Était-ce le 2 ? Le 33 ? Le 18 ? Le 44 ? Ou bien le 26 ? Bonne ou mauvaise nouvelle, on sait déjà qu'il n'y a pas eu de grand gagnant. Cependant, pas moins de huit grilles ont trouvé tous les chiffres, à l'exception du N°Chance, permettant ainsi à leur propriétaire de remporter la coquette somme de 18 165,10 euros chacun. Découvrez sans plus attendre le résultat du tirage du Loto disponible ci-dessous.

Le tirage du Loto du 28 juin 2021

4-8-15-28-48 et le N°Chance 1

Joker+ 2 717 950

Résultats Option 2nd tirage : 8-9-29-39-44

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 7681 3370 - E 8168 9153 - G 1824 9822 - H 2927 1095 - H 7551 5562 - J 6469 9680 - K 0291 1289 - L 0079 5729 - P 0652 8009 - S 4988 1159

Le prochain tirage du Loto aura lieu mercredi. Quatre millions d'euros seront en jeu. Comme lors de chaque tirage du Loto, il sera possible de tenter sa chance le jour J jusqu'à 20h15 sur le site de la Française des jeux (FDJ) ou dans un point de vente agréé, souvent un bureau de tabac ou de presse. Coût de la grille ? 2,20 euros si vous vous contentez d'une combinaison de base, à savoir composée de cinq chiffres, à déterminer parmi les 49 disponibles, et d'un N°Chance, à choisir entre les 10 possibles.

Sachez toutefois qu'il est possible de multiplier vos chances en cochant ne serait-ce qu'un chiffre de plus… Mais le prix de la grille en sera malheureusement (grandement) impacté ! Car si en cochant un N°Chance de plus la grille passe de 2,20 euros à 4,40 euros, dans le cas où vous choisiriez de cocher un sixième chiffre parmi ceux compris entre 1 et 49, le prix ne sera pas simplement doublé… Comptez 13,20 euros au lieu de 2,20 euros pour une grille de six chiffres et un N°Chance, et non cinq chiffres et un N°Chance. Le jeu en vaut-il la chandelle ? À vous de voir…

Bientôt un grand jackpot des vacances !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Régulièrement, la FDJ propose des gros lots exceptionnels de 10, voire 13 millions d'euros. Souvent, il y a une occasion spéciale, telle que Noël, la Saint-Valentin ou l'anniversaire du Loto. Prochain rendez-vous de la sorte ? Samedi 3 juillet 2021. La FDJ proposera un jackpot des vacances de 10 millions d'euros minimum. De quoi, vous l'aurez compris, renflouer les caisses avant de profiter de l'été ! Une très très bonne nouvelle pour ceux qui auraient notamment subi plusieurs mois de chômage partiel à cause du coronavirus, bien que pour n'importe qui, une telle somme est toujours la bienvenue. Si pour l'heure il ne semble pas encore possible de pouvoir tenter sa chance pour le tirage en question, cela ne saurait tarder. Attention néanmoins, jackpot exceptionnel oblige, il se peut que la grille soit vendue un peu plus cher. Mais rien de certain pour le moment. Quoi qu'il en soit, comme aime le répéter la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" ! Alors, pourquoi pas vous ?