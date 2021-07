"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 5 juillet 2021, 11 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Serez-vous l'heureux élu ? Avez-vous eu de la chance en remplissant votre grille ? Les résultats du Loto du lundi 5 juillet sont à découvrir ci-dessous.

[Mis à jour le 5 juillet 2021 à 21h20 ] "Et si c'était vous ?", interrogeait encore une fois ce jour le slogan atemporel et entêtant du Loto. Juillet est à peine là, et, comme pour compenser le manque de soleil dans certains coins du pays, la Française des Jeux (FDJ) vous proposait, ce soir, la possibilité de fuir la grisaille hexagonale pour vous envoler vers des contrées plus ensoleillées. Et, si vous hésitiez entre la Martinique, les îles Fidji ou encore les calanques grecques, pas de problème. Au fond, pourquoi choisir ? Avec les 11 millions d'euros qui étaient mis en jeu ce soir, vous n'aviez aucune inquiétude à vous faire sur les dépenses potentielles que cela pourrait engager. Les résultats sont tombés, il est temps de les découvrir.

Le tirage du Loto du samedi 3 juillet 2021 :

3 - 32 - 36 - 43 - 45 et le numéro chance : 2

Joker+® : 9 712 326

Joker+® : 9 712 326 10 codes gagnants à 20 000€ : B 4812 6745 - D 9924 0258 - G 1968 5658 - G 9129 2952 - H 3812 6161 - H 4638 6772 - K 6609 7874 - Q 6591 7579 - V 2321 0324 - W 0888 0984

Pour tenter de remporter ce type de somme, il faut d'abord jouer ; et les règles du Loto sont assez simples. Il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,20 euros. Sur cette grille, vous choisirez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, les 11 millions seront vôtres, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Pour ceux et celles dont les espoirs ont été contrits par l'annonce du résultat, pas de panique. Vous aurez l'occasion de rejouer vos combinaisons fétiches ou alors, si vous êtes un stratège, de maximiser vos chances en consultant, notamment sur le site de la FDJ, les chiffres qui tombent le plus souvent. Le prochain tirage du Loto aura lieu ce mercredi 7 juillet 2021. Malheureusement, aucun français n'a su trouver la combinaison complète ce lundi 5 juillet 2021. Heureusement pour d'autres car la somme de 11 millions d'euros est majorée d'1 million d'euros portant le jackpot à 12 millions d'euros lors du prochain tirage qui aura lieu dans deux jours. D'ici là, patience et bonne chance !